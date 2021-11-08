İsrail'in Suriye'ye saldırısı engellendi

Suriye hava savunması Humus ve Tartus üzerinde İsrail saldırısını engelledi.

Askeri bir kaynak SANA'ya verdiği demeçte, İsrail Pazartesi akşamı Lübnan yönünden Suriye'ye hava saldırıları düzenleyerek Humus ve Tartus bölgelerindeki bölgeleri hedef aldığını söyledi.

Kaynak, Suriye hava savunmasının füzeleri hedef aldığını ve çoğunu hedeflerine ulaşamadan indirdiğini söyledi. Ordu, saldırıda iki askerinin yaralandığını ve altyapıda da bir miktar hasar medyada geldiğini bildirdi.

Saldırının yerel saatle akşam 7.16'da gerçekleştiği belirtildi.

İsrail düzenli olarak Lübnan üzerinden Suriye'ye saldırılar düzenliyor. İsrail'in saldırıları sırasında sivil yolcu uçaklarını canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle Suriye hava savunma kuvverlerinin İsrail savaş uçaklarını engellemesi zorlaşıyor.

İsrail son yıllarda Suriye'ye yüzlerce hava ve füze saldırısı düzenledi.

Çarşamba günü Şam kırsalına ayrı bir İsrail saldırısı gerçekleşmişti. Suriye ayrıca 30 Ekim'de de Şam kırsalında İsrail füzelerini engelledi