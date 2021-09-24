İsrail'in silahlanması adına 1 milyar dolar fon verilmesi için oyunu son anda değiştiren AOC ağladı

ABD'nin Demokrat Partili Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), İsrail'in Demir Kubbe sisteminin finansmanı için 1 milyar doların hibe edilmesini öngören yasa tasarısına "hayır" oyu vereceğini belirtip oyunu son dakikada "çekimser" olarak değiştirdi.

Yasa dün 420'e karşı 9 oyla kabul edilirken AOC'nin meclis locasında 'ağladığı' ve diğer milletvekilleri tarafından 'teselli edildiği' görüldü.

Oylamanın ardından Ocasio-Cortez

'Onaylamayacağız' demişlerdi

Mayıs ayı sonlarında, ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un İsrail Ordusu'nun Filistin'e karşı düzenlediği saldırı esnasında bataryaları tükenen Demir Kubbe'yi yenileyeceğine söz verdi.

Bu haftanın başlarında, Demir Kubbe'nin finansmanı, hareketin AOC, Ilhan Omar ve Rashida Tlaib de dahil olmak üzere bir grup 'sol kanat' milletvekili tarafından eleştirilmişti.

AOC'nin başında geldiği Demokrat Parti'nin 'sol' kanadı, Demir Kubbe'yi finanse etmek için ek 1 milyar dolar içeriyorsa, meclise sunulacak tasarıyı onaylamayacaklarını beyan etmişlerdi.

Biden söz vermişti

Mayıs ayında İsrail, Gazze'de 200'den fazla Filistinliyi öldüren, ayrıca apartmanları, sağlık kliniklerini ve gazete bürolarının bulunduğu bir binayı yerle bir eden büyük çaplı bir saldırı başlattı. Saldırı sırasında İsrail'de en az 13 kişi öldü.

Mayıs ayı sonlarında Başkan Joe Biden, o zamanki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "gelecekte savunmasını ve güvenliğini sağlamak için Demir Kubbe hava savunma sisteminin yenilenmesine tam destek vereceğine" yemin etti.

Sistem, Mayıs ayının başlarında, İsrail'in saldırılarına karşı misilleme için fırlatılan 4000 roketin çoğunluğunu vururken kendisini tüketti.