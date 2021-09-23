İsrail'in silahları için 1 milyar dolar ek ödenek ABD Kongresi'nde

ABD'de Demokrat Partili milletvekilleri, İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi için ek 1 milyar dolarlık fon vermeyi öngören yeni bir yasa tasarısını Kongre'ye sundular.

Meclis Ödenekleri Başkanı Rosa DeLauro, "Bu fon normalde bir yıl sonu harcama paketine dahil edilecek olsa da, şimdi Kongre'nin İsrail'in güvenliğine kalıcı barışın bir parçası olarak iki taraflı bağlılığını göstermek için bu yasayı geliştiriyoruz" dedi.

ABD'nin "İsrail'in güvenliğine" olan taahhüdünün "kapsamlı" olduğunu vurgulayan DeLauro, "İsrail'i saldırılara karşı korumak için kullanılan önleyicileri yenilemenin" kendilerinin yasal ve ahlaki sorumluluğu olduğunu öne sürdü.

Daha önce, Demokrat Parti milletvekillerinin İsrail Demir Kubbe savunma sistemi için bir hükümet bütçesinden 1 milyar dolarlık fonu kesme kararı hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında itirazlara yol açmıştı.

İsrail'deki Demir Kubbe savunma sistemi için finansman, bazı vekillerin itirazının ardından Salı günü kısa vadeli hükümet tasarısından çıkarıldı.

Ancak Demokrat milletvekilleri İsrail'e yapılan "savunma yardımının" son hükümet değişiklikleri ışığında kritik olduğu konusunda ısrar ederek, kendi partileri içinde ödeneğe karşı çıkanları "Yahudi düşmanlığı ve sorumsuzluk hareketini desteklemekle" suçladılar.

Demokrat milletvekili Elissa Slotkin Twitter'da Demir Kubbe'nin "tamamen savunmacı" bir sistem olduğunu iddia ederek fonunu azaltma hamlesinin "sistemle ilgili gerçek bir endişe olmadığını, daha ziyade bir şeye - İsrail Devletine ilişkin herhangi bir şeye - saldırma arzusu olduğunu" öne sürdü.

Cumhuriyetçiler de Demir Kubbe'nin finansmanının reddedilmesini İsrail'e "ihanet" olarak gördüler. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferans Başkanı Elise Stefanik, İsrail savunma sisteminin finansmanını destekleme çağrısında bulunan ifadelerini Twitter'da şöyle dile getirdi:

"Demokratlar, partilerini yöneten BDS yanlısı, aşırı sol radikalleri yatıştırmak için müttefikimiz İsrail'i terk etti. Sözcü Pelosi, bir oylama için Meclis zeminine Demir Kubbe fonunu geri getirecek yasayı derhal getirmelidir."