'Zenginleri vergilendirin' giysisinin tasarımcısı vergi kaçakçısı çıktı

ABD'de "Zenginleri vergilendirin" giysisinin tasarımcısı olan Aurora James'in vergi kaçakçılığından sabıkalı olduğu ve bu nedenle bazı eyaletlere giremediği ortaya çıktı.

Cultural Brokerage Agency adlı tasarım ajansının sahibi olan 37 yaşındaki James, giysiyi Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez için tasarladığını açıklamıştı. Ajans, ünlü tasarım markası Brother Vellies'in ana şirketi konumunda.

New York eyaletinin Vergi ve Maliye Departmanı, NY Post'a yaptığı açıklamada, şirketin eyalette gelir vergilerini ödemekte başarısız olduğunu ve şirket hakkında buna dair 3 soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Şirketin, çalışanlarına yaptığı toplam 14 bin 798 dolarlık ödemelerinin vergi payını iletmediği ortaya çıktı. Şirketin vergi borçlarının pandemi öncesi 2018 ve 2019 yıllarına ait olduğu belirtildi. Şirket hakkında 2015 yılından bu yana 15 soruşturmanın açıldığı kaydedildi.

Bununla birlikte, İç Gelir Servisi'nin, maaş vergilerinin ödenmemesi nedeniyle şirket hakkında toplam 103,220 dolarlık 6 haciz kararı aldığı bildirildi.

Öte yandan, James'in şirketinin 41,666 dolar pandemi yardımı aldığı da ortaya çıktı. Bunun yanında, şirketin son yıllarda işçi maaşlarını yatırmaması ve işçileri sigortasız çalıştırması nedeniyle soruşturmaya tabi tutulduğu belirtildi.

New York İşçi Tazminat Yönetimi'nin Ekim 2019 yılında işçileri 2017 ila 2018 yılları arasında sigortasız çalıştırdığı için şirkete 17 bin dolar para cezası verdiği kaydedildi. Şirketin bu dönemde 62 bin 722 dolarlık ödenmemiş vergi borcu olduğu aktarıldı.

James'in dükkanların kira borçlarını da ödemediği dönemler olduğu ve bu kapsamda binlerce dolar borcunun olduğu açığa çıktı.

James'in ayrıca 2016 yılında Hillary Clinton'a seçim döneminde 2 bin 700 dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.