İsrail’in saldırılarına ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu'nda Gelecek-Saadet Partisi Grubu, 'İsrail’in Filistin halkına karşı başlattığı katliam amaçlı saldırıların artarak devam etmesi endişesi ve işlenen insanlık suçlarının yerinde tespitiyle birlikte bu konuda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi' konulu Meclis Araştırma önergesi sundu.

Önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

AKP Gazze'de kimin yanında?

Gazze'ye bombalar yağarken Türkiye'yle İsrail arasındaki dış ticaret hacmi sürekli büyüyor, askeri ortaklıklar farklı düzlemlerde sürüyor.

Bir süredir İsrail'le ilişkileri yeniden ''normalleştirme'' girişimlerinde bulunan AKP, Gazze'ye dönük saldırılarla kamuoyunda büyüyen İsrail'e yönelik öfkeyi bazen devlet kurumları bazen de taşeronları aracılığıyla şova dönüştürme peşinde. Ancak atılan adımlar AKP'nin İsrail'le ''stratejik ortaklığı''nı unutturmaya yetmiyor.