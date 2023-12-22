İsrail'in saldırıları sürüyor: Öldürülen Filistinli sayısı 20 bini aştı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 57'ye çıktı. Son 48 saatte 390 kişinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Haber Merkezi

İsrail'in, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 57'ye çıktı. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirmişti.

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