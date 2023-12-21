Hamas: Saldırılar tamamen durana dek müzakere yok

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bini geçti. Ölenlerden en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın. Saldırılarda 52 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Gazze’de katliam devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi halen ateşkes çağrısı yapabilmiş değil. Üç kez ertelenen oylamanın bugün yapılması beklenirken, karar tasarısının ABD tarafından yine veto edilebileceği ifade ediliyor. ABD Gazze’de derhal ateşkes çağrısı yapılmasına karşı çıkıyor.

Öte yandan dün Katar ve Mısır arabuluculuğunda süren görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı.

Hamas lideri İsmail Haniye dün Kahire’de Mısırlı yetkililerle görüştü ama herhangi bir sonuca ulaşılmadı.

Hamas'tan açıklama

Hamas’tan bugün yapılan açıklamada mahkum ve rehine takası anlaşmasına ilişkin görüşmelerin ancak İsrail’in saldırılarını tamamen durdurmasından sonra yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada kararın “Filistinlilerin ulusal kararı” olduğu ifade edildi.

Netanyahu 'durmayacağız' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada ateşkes olasılığını dışlayarak “Duracağımızı düşünen kim varsa gerçeklikten kopmuştur” dedi.

Netanyahu Hamas’ın tasfiyesi, rehinelerin serbest bırakılması hedeflerine ulaşıncaya dek savaşmaya ara vermeyeceklerini söyledi.

Katliam sürüyor

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda, 55 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait botların Gazze'nin güneyindeki Refah kentini yoğun bir şekilde bombalaması nedeniyle de çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile kuzeydeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırılar da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle ölü ve yaralıların bulunduğu bölgeye ulaşamadığını duyurdu.

Diğer yandan İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

DSÖ: Sağlık merkezlerine 493 saldırıyı doğruladık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine 493 saldırıyı doğruladıklarını duyurdu.

DSÖ’nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, sağlık tesislerine 7 Ekim'den bu yana toplam 493 İsrail saldırısını doğruladıklarını, bunların 246'sının Gazze, 251'inin ise Batı Şeria'da yaşandığını kaydetti.

İsrail ordusundan Han Yunus’un beşte birine derhal tahliye talimatı

Öte yandan İsrail ordusu dün Gazze’nin Han Yunus kentinin beşte birlik bölümünü "derhal tahliye edilecek alan" ilan etti. 7 Ekim öncesi bu bölge 111 bin 542 kişinin ikamet ettiği yerleşim bölgesiydi.