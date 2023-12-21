AKP medyasında İsrail telaşı: Türkiye gazetesi manşetten İran'ı ve Nusayrileri hedef aldı

Türkiye'de AKP-MHP iktidarının İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı hamaset düzeyinde kalan tepkisi, Türkiye'den İsrail'e ihracatın tam gaz sürmesi son dönemde kamuoyunda daha fazla sorgulanırken, AKP medyasında da bir telaş hakim.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan İsrail'le süren ticari ilişkileri sorgulayanları "İran ajanı" diye nitelerken, Türkiye gazetesi de bugün ilk sayfasından "İran'ın işgal haritası" başlığıyla bir haber yayımladı.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde "Acem parmağı Türkiye'de de boş durmuyor! İran da yayılma peşinde" denilerek İran'ın "İsrail gibi" büyük harita rüyasında olduğu iddia edildi, hatta İran'ın İsrail'den daha tehlikeli olduğu şeklinde ifadelere yer verildi.

Tahran Üniversitesi Tarih Bölümü'nden bir profesörün imzasını taşıyan 743 sayfalık "Şii Atlası"nı "işgal atlası" diye niteleyen haberde, "İşgal atlasında Türkiye’deki Nusayriler gibi bazı kitlelerin İran’ın potansiyel destekçileri olduğu ibaresi yer alıyor" denilerek Nusayri yurttaşlar hedef gösterildi.

Haberde halen ABD'de yaşayan, Irak'ın işgali sırasında dönemin ABD Başkanı Bush'la ve Pentagon'la İran'da karışıklık çıkarmak için yaptığı görüşmelerle tanınan Güney Azerbaycan Millî Uyanış Hareketi (GAMOH) Başkanı Prof. Dr. Mahmutali Çehregani'nin görüşlerine yer verildi.

Haberde Çehregani'nin "İran’ın 'Şii Hilali' projesinin İsrail’in “arzımevut” (vadedilmiş topraklar) emelinden çok daha tehlikeli olduğunu söylediği" kaydedildi.

Tahran'ın "Türkiye'nin zayıf düşmesi adına her yola başvurduğunu" iddia eden Çehregani'nin "Türkiye ve Azerbaycan’a özel önem atfediyorlar. İran’ın ilk günden belirlediği strateji dahilinde sırasıyla Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen’i ele geçirdiler. Kimse Türkiye ya da Azerbaycan’da bu plan tutmaz, imkânsız diye düşünmesin" sözlerine yer verildi.

Türkiye'deki İranlıların da hedef alındığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Çehregani son 10 yılda rejim muhalifi görünümlü 30 bin ailenin Türkiye’ye sızdığını söyledi. Bu süreçte 90 bin İranlının Türkiye’den konut aldığını belirten Çehregani şunları söyledi: Bu ailelerden 30 bini, yayılma merkez komitesi tarafından belirlenen özel eğitimli fanatiklerden oluşuyor. İtilaat birimi kimin nereye yerleşeceğini doğrudan yönetiyor. Kasım Süleymani projenin beyni idi. Terör örgütü PKK ve diğer örgütlerle işbirliğinin merkezinde de aynı motivasyon yatıyor. İran, mezhepsel, siyasi, kültürel, askeri hegemonyasını doğrudan savaş yöntemi ile değil dolaylı unsurlar mahareti ile sağlıyor. Türkiye ve Azerbaycan için de planları aynı. Karabağ’da Ermenileri bunun için desteklediler. Azerbaycan içerisinde dini, siyasi, ticari, STK düzeyinde ciddi alt yapıları var. Türkiye’de da bazı mehzebi gruplara bel bağlamış durumdalar."

"İran rejiminin son dönem hedef tahtasına İsrail’i değil de Türkiye’yi oturttuğunu hatırlatan" diyerek Çehregani'nin iddialarına sahip çıkan Türkiye gazetesi aynı isimden şunları da aktardı:

"Şii Hilali de tıpkı İsrail’in 'arzımevudu' gibi Kars ve Ardahan gibi Anadolu’da birçok şehri kapsayan bir hayal. Rejim en son alınan kararla ülkede Türkçe tabelaları yasakladı. İngilizce, Ermenice, Çince, Rusça yasak değil ama Türkçeye tahammülleri yok. Çünkü İsrail ya da ABD, İngiltere değil; en büyük düşman olarak Türkleri görüyorlar. Gizli ajandaları var ve sinsice ilerliyorlar. Türk milleti ve devlet yöneticileri her zamankinden daha dikkatli davranmak zorunda' dedi."