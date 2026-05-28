İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Sur kenti hedef alındı

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentini hava saldırılarıyla hedef almaya başladı.

İsrail savaş uçakları Sur kentinin doğu kesimini bombaladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde de Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı kaydedildi. Haberde arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Yerel basındaki haberlerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi aktarıldı.

Bir düzineden fazla saldırı

El Cezire'nin haberine göre de gece yarısından bu yana Sur şehrinde ve çevresinde bir düzineden fazla saldırı gerçekleşti.

Şafak vakti, şehrin içindeki çok yoğun nüfuslu bazı mahallelere bir saat içinde en az 7 hava saldırısı düzenlendi. Kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor.

Öte yandan dün gün boyunca insanlar şehri terk etti. Şehrin büyük bir bölümü boşaltıldı.

'Hizbullah hedef alındı' yalanı ve bombalanan yerleşim yerleri

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Ordu, Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattı" denildi. İsrail ordusu Hizbullah altyapısını hedef aldığını söylese de hedef alınan yerler yerleşim bölgeleri ve binalar. Şehir sürekli bombardıman altında.

İsrail Ordu Sözcüsü Adrai, Sur kent merkezi için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.

Lübnan'ın başka kentlerine de saldırılar sürüyor. İsrail'in Sayda kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

On binlerce kişi tehdit altında, UNESCO Dünya Mirası listesindeki antik kent dahil büyük bir bölge boşaltılmak isteniyor

Akdeniz kıyısında, başkent Beyrut'un yaklaşık 80 km (50 mil) güneyinde yer alan Sur kenti, dünyanın en eski ve kesintisiz olarak yerleşim görmüş şehirlerinden ve en eski Fenikelilerin metropollerinden biri olarak bilinir.

Kentte yaklaşık 60 bin kişi yaşarken, çevredeki kentsel alanda ise toplam 174 bin kişi ikamet ediyor. İsrail tüm bu bölgeye "yaşadığınız yerleri terk edin" diyor.

Soykırımcı İsrail, "ateşkes"e rağmen Lübnan'a saldırıyor. 3 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği ülkede yaşayanlar aynı zamanda işgal ve yer değiştirme tehditleriyle de mücadele ediyor. Emperyalist saldırganlığı ve halkların direnişini soL'dan okuyun.

Sur, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik Roma spor arenası hipodrom da dahil olmak üzere birçok antik yerleşim yerine ev sahipliği yapıyor.

Sur Sahil Doğa Koruma Alanı, göçmen kuşlar ve yeşil deniz kaplumbağası da dahil olmak üzere eşsiz biyolojik çeşitliliği nedeniyle 1999 yılında Uluslararası Öneme Sahip Ramsar Sulak Alanı olarak belirlendi.

Sur kenti, on yıllardır defalarca İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Fotoğraf: El Monitor

Hizbullah İsrail hedeflerine yönelik saldırılar düzenliyor

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusuna yönelik saldırılar hakkında dün akşam bilgi verildi.

İşgalci İsrail güçlerine yönelik saldırıların "Lübnan'ı ve halkını savunmak, düşman İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık vermek amacıyla" yapıldığını belirten Hizbullah, saldırıların "İsrail ordusunun Zotar eş-Şarkiyye beldesine yönelik ilerleyişine karşı koyduğunu" kaydetti.

Hizbullah beldede İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı belirterek, 12 saldırı düzenlediğini aktardı.

Operasyonlar kapsamında Zotar eş-Şarkiyye bölgesi yakınlarında bulunan Litani Nehri yatağı ve Hazzan Tepesi'nde konuşlanan İsrail ordusuna ait araç ve birliklerin toplandığı alanlara füze, top ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği, bazı saldırılarda "tam isabet sağlandığı" belirtildi.

Hizbullah, İsrail'in "Namer" zırhlı personel taşıyıcısı ve "D9 buldozeri" dahil askeri hedeflerine saldırı düzenlediği bilgisini verirken, Mercayun ilçesindeki Adise beldesi çevresinde İsrail askerlerinin toplandığı alanların da hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu ise 2 askerinin hafif yaralandığını öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırıları bahane ederek Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava bombardıman başlatmış, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.