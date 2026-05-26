İsrail'den Lübnan işgalini genişletme, saldırıları şiddetlendirme kararı

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ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek 2 Mart'ta yeniden Lübnan'a saldırmaya başladı. Ülkenin güneyini hedef alan İsrail, katliamı ve işgali genişletmeye devam ediyor.

Bu süreçte 3 bini aşkın Lübnanlıyı katleden İsrail, saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi yönünde karar aldı. Kararın uygulanması için hazırlıklara başlayan İsrail, işgal hattı dışında askeri faaliyetlerin artırılması amacıyla yedek askerleri seferber etmeye başladı.

'Saldırılar şiddetlenecek, işgal genişletilecek'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Walla'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı.

Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletileceğini ve Hizbullah'a karşı sahada farklı askeri yöntemleri devreye sokacağını ifade etti.

Haberde, ordu komuta kademesinin kabineye ilettiği raporlarda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçlarını bekleme stratejisinin Lübnan sahasında elde edilen "başarıları baltaladığı" ve "Hizbullah'a karşı askeri caydırıcılığı zayıflattığı" uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Hazırlıklara başlandı: Yedek askerler seferber ediliyor

Bu gelişmenin ardından İsrail devlet televizyonu KAN da saldırıların genişletilmesine yönelik hazırlıkları duyurdu.

Habere göre İsrail ordusu, Lübnan'daki ateşkes hattı dışında askeri faaliyetlerin artırılması amacıyla yedek askerlerin seferber edilmesine başladı.

Son günlerde terhis edilen bazı askerlerden derhal yeniden göreve dönmeleri istendi.

Haberde, göreve çağrılan yedek askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kararın İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı eleştirilerin ardından alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, ABD ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin, ordunun "sarı hat" dışında operasyon düzenleme kapasitesini sınırladığını savunduğu aktarıldı.

Öte yandan KAN'ın haberinde, Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam Lübnan ve İran gündemlerini görüşmek üzere Netanyahu başkanlığında toplanacağı belirtildi.

Nebatiye'ye saldırı tehdidi ve tahliye çağrısı

Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail Ordu Sözcüsü Aviçay Adrai'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Adrai, İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adrai, bölge halkından evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin güneyine geçmelerini istedi.

İsrail'de yeni kısıtlama: Kuzeydeki yerleşimlere kısıtlamalar getirildi

Ayrıca İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde açık ve kapalı alanlardaki toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Kapalı alanlarda en fazla 200 kişinin toplanmasına izin verilirken açık alanlarda bu sayı 50 ile sınırlandırıldı.

Lübnan sınır hattındaki 43 İsrail yerleşiminde eğitim faaliyetlerinin yalnızca yakınlarında sığınak olan okullarda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek 2 Mart'ta yeniden Lübnan'a saldırmaya başladı.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Fakat İsrail ateşkese rağmen saldırılarını ve işgalini sürdürüyor. Hizbullah ise tüm engelleme girişimlerine rağmen İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.