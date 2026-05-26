ABD'nin ikiyüzlü tutumu devam ediyor: Masada mutabakat çağrısı, Körfez'de saldırı

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İran ve ABD arasında müzakerelere dair diplomasi trafiği devam ederken, Washington yönetiminin haydutluğu da sürüyor.

ABD bir yandan anlaşmaya varılması için çağrılar yapıyor, diğer yandan tehditler savuruyor. Ateşkesi ihlal eden Washington, "meşru müdafaa" iddiasıyla İran'ın güneyine saldırı düzenledi, ardından Tahran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını iddia etti.

İran ise yeni bir savaş durumunda saldırıların bölge sınırlarını aşacağına ve öncekilere kıyasla daha ağır ve şiddetli olacağına dair uyarıda bulundu.

İran'ın güneyine saldırı: 'Ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürüyoruz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yeni saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hawkins, saldırıların "meşru müdafaa" amacıyla yapıldığını iddia etti ve "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladıklarını" savundu.

Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu iddia edilen İran gemilerinin bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu saldırıların ateşkesi bozmadığını savunan Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri: Çok daha sert yanıt verilecek

Saldırının ardından İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi'den açıklama geldi.

Şikarçi, İran'a yönelik herhangi bir yeni saldırıya, bölgenin ötesine uzanan "çok daha sert" bir yanıt verileceğini söyledi.

İran'ın Fars haber ajansının aktardığı açıklamalara göre Şikarçi, yeni bir savaş durumunda İran'ın saldırılarının bölge sınırlarını aşacağını ve önceki saldırılardan daha ağır ve şiddetli olacağını söyledi.

Hamaney: ABD artık bölgede güvenli bir sığınak bulamayacak

İran lideri Mücteba Hamaney de ABD'nin bölgedeki üslerine ve askeri varlığına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hamaney'in sosyal medya kanalı üzerinden yayımlanan mesajda, Körfez ülkelerinin artık ABD üsleri için "kalkan" olamayacağı belirtildi.

ABD'nin bölgede artık "güvenli bir sığınak" bulamayacağı ifade edildi.

Rubio saldırıdan sonra konuştu: 'Ön taslağa dair güçlü bir mutabakat var'

Tüm bu gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran ile anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını iddia etti.

Quad Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Hindistan'da bulunan Rubio, gazetecilere İran gündemini değerlendirdi.

Rubio, boğazların engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanıma açık olması ve bunun herhangi bir anlaşmaya varılır varılmaz yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu.

Tutumlarının gayet açık olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce bölgedeki bazı liderlerle "tarihi bir görüşme" yaptığını söyleyen Rubio, "Ön taslağın nasıl olması gerektiği konusunda güçlü bir uyum ve mutabakat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rubio, metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirterek, "O yüzden bu konuları tek tek ele almamız gerekecek. Bir anlaşma olacak. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak" diye konuştu.