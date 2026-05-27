Bölgede ateşkes krizi derinleşiyor: İsrail'den Lübnan'da katliam, İran'dan ABD'nin saldırılarına tepki

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İsrail’in Lübnan’ın güneyi ve doğusuna yönelik saldırıları dün yoğunlaştı. Lübnan’ın güneyinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Saldırıların ardından bölgede panik yaşanırken, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki ve Bekaa Vadisi’ndeki onlarca kasaba ve köy için zorunlu tahliye emirleri yayımladı. Yerel kaynaklara göre çok sayıda sivil, saldırıların genişlemesi ihtimali nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk etmeye başladı.

Netanyahu: Operasyonları derinleştiriyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’daki operasyonların “derinleştirildiğini” söyledi. Netanyahu, İsrail güçlerinin Lübnan içinde bazı bölgeleri “ele geçirip kontrol altına aldığını” öne sürdü ve bunun “güvenlik bölgesi” oluşturma hedefinin parçası olduğunu iddia etti.

Netanyahu ayrıca Hizbullah’a ait insansız hava araçlarına karşı saldırıların artırıldığını söyledi.

ABD savaş uçakları İsrail’de konuşlu

İsrail basınından Kan’ın haberine göre, ABD’ye ait savaş uçakları ve yakıt ikmal uçakları İsrail’deki havalimanlarında konuşlu kalmayı sürdürüyor. Haberde Ben Gurion ve Ramon havalimanlarındaki “benzeri görülmemiş” askeri konuşlanmanın sivil havacılık kapasitesini de etkilediği belirtildi.

ABD uçaklarının, İran’la varılan ateşkese rağmen İsrail’de kalmaya devam ettiği aktarıldı.

İran: ABD’nin saldırıları ateşkesin açık ve ağır ihlali

Bölgedeki gerilim yalnızca Lübnan cephesiyle sınırlı kalmadı. İranlı yetkililer, ABD’nin pazartesi günü İran’ın güneyine düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı yakınlarında, Hürmüzgan eyaletinde düzenlenen saldırıları “açık ve ağır bir ihlal” olarak nitelendirdi. ABD saldırılarının “savunma amaçlı” olduğunu iddia etti, füze mevzileri ile mayın döşemeye çalıştığı öne sürülen unsurların hedef alındığını ileri sürdü.

Körfez ülkelerine üs uyarısı

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Kurban Bayramı mesajında ABD’nin Ortadoğu’daki etkisini kaybettiğini ifade etti. Hamaney, bölge ülkelerini İran’a yönelik saldırılarda kullanılabilecek askeri üslere ev sahipliği yapmamaları konusunda uyardı.

İran basınına göre Tahran, yürütülen müzakereler kapsamında 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması için de girişimlerini sürdürüyor. Tesnim haber ajansı, bu miktarın yarısının ilk anlaşmanın imzalanmasının ardından serbest bırakılmasının beklendiğini duyurdu.

Washington’dan ‘anlaşma hâlâ mümkün’ mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a yönelik yeni saldırılara rağmen Tahran’la bir barış anlaşmasının hâlâ mümkün olduğunu söyledi. Ancak saldırıların, Washington ile Tahran arasındaki kırılgan ateşkesi daha da zayıflattığı belirtiliyor.

Çin ise taraflara ateşkese uyma ve anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Trump’a İran eleştirisi

ABD’de Demokrat Senatör Cory Booker, Başkan Donald Trump’ın İran politikasının geri teptiğini söyledi. Booker, savaşın İran’ın elini güçlendirdiğini ve Tahran’a Hürmüz Boğazı üzerinde daha fazla koz verdiğini savundu.

Booker, ABD’nin savaştan önceki konumuna göre “daha kötü” bir durumda olduğunu belirterek Trump yönetimini ülkeyi maliyetli bir çıkmaza sürüklemekle suçladı.