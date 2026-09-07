İsrail’in Lübnan işgali ateşkese rağmen genişliyor: İki günde 18 ölü

İsrail ordusu, ABD arabuluculuğunda haziran ayında ilan edilen ateşkese rağmen Güney Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın aktardığına göre İsrail savaş uçakları bu sabah Nebatiye vilayetindeki Kafr Rumman kasabasında bir konut ile sivil bir aracı hedef aldı. Saldırılarda ikisi çocuk ve ikisi sağlık görevlisi olmak üzere en az 11 kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Saldırı öncesinde bölge halkına herhangi bir tahliye uyarısı yapılmadı. İsrail ordusu, Kafr Rumman’daki saldırılara ve sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama yapmadı.

Son saldırı, İsrail’in pazar günü Güney Lübnan’ın farklı noktalarına düzenlediği ve yedi kişinin ölümüne yol açan bombardımanın ardından geldi. Böylece İsrail saldırılarında iki gün içinde öldürülenlerin sayısı en az 18’e yükseldi.

İki kadın öldürüldü, çocuklar yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, pazar günkü saldırılarda Arab Salim kasabasında iki kadının, Nebatiye çevresindeki saldırılarda ise beş kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu Arab Salim’de hedef aldığı bir binanın Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürerek saldırıdan önce çevrede yaşayanlara tahliye çağrısı yaptı. Binanın vurulması sonucu aralarında iki kız çocuğunun da bulunduğu altı kişi yaralandı.

İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah’ın İsrail askerlerine iki insansız hava aracıyla saldırdığı iddiasının ardından düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah’ın gönderdiği İHA’ların engellendiği, olayda İsrail askerlerinin yaralanmadığı bildirildi.

İsrail, vurduğu noktaların Hizbullah’a ait silah depoları ve komuta merkezleri olduğunu savundu ancak bu iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.

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İsrail’in 6 Eylül’de Arab Salim’e düzenlediği saldırıda yıkılan bina. Kasabadaki saldırılarda iki kadın hayatını kaybetti.

Hastane yıkıldı, kamu binası zarar gördü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, saldırılarda kullanım dışı durumdaki Gandur Hastanesi’nin yıkıldığını, Maliye Bakanlığı’na ait bir binanın da ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Avn, İsrail’in “tamamen sivil kurumları ve sağlık merkezlerini” hedef aldığını belirterek saldırıları “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirdi.

ABD’ye ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Avn, İsrail’in saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçilmesini istedi.

İsrail’in Güney Lübnan’ın Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırıda tamamen yıkılan Gandur Hastanesi’nin enkazı. Bir süredir hizmet vermeyen hastanede ameliyathaneler, görüntüleme cihazları ve laboratuvarlar bulunuyordu.

İsrail Lübnan topraklarından çekilmedi

İsrail ile Lübnan arasında Haziran ayında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşması saldırıların durdurulmasını, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde konuşlandırılmasını ve İsrail birliklerinin aşamalı olarak çekilmesini öngörüyordu.

Ancak İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde tek taraflı olarak ilan ettiği “güvenlik bölgesindeki” askeri varlığını sürdürüyor. İsrail birlikleri bölgede kara operasyonları düzenlerken çok sayıda sınır köyünde evleri ve altyapıyı yıkıyor.

Anlaşma, İsrail’in Lübnan’dan çekilmesini Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının “doğrulanmasına” bağlayarak işgalin sürdürülmesine açık kapı bırakmıştı.

Hizbullah ise İsrail’in saldırılarının Lübnan hükümetini ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde baskı altına almayı amaçladığını belirtiyor. Örgüt, İsrail ordusu Lübnan topraklarında bulunduğu sürece silahsızlanmayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail’in mart ayında ABD’yle birlikte İran’a karşı başlattığı savaşın ardından Lübnan’a yönelik saldırılarında 4 bin 300’den fazla kişi öldürüldü. Bir milyondan fazla kişi de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Haziran ateşkesi saldırıların yoğunluğunu geçici olarak azaltırken İsrail’in hava ve kara operasyonları bütünüyle sona ermedi.

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