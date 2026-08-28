'Lübnan ordusu Hizbullah'a karşı adım atmıyor': İsrail'in ABD'ye ilettiği şikayet saldırıların yeni bahanesi mi?

Tel Aviv yönetiminin Beyrut ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası Lübnan’ın güneyinde başlatılan "pilot bölgeler projesinin" başarısız olduğunu ABD'ye bildirdiği iddia edildi.

Lübnan ordusunu Hizbullah’a ait silah ve altyapılara karşı etkili adımlar atmamakla suçlayan İsrail'in, söz konusu "başarısızlığı" bahane ederek Lübnan'a yönelik saldırıları şiddetlendirebileceği gündeme geldi.

'Lübnan ordusu Hizbullah'a karşı etkili adımlar atmıyor'

İsrail merkezli Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tel Aviv, Washington yönetimine güvenlik kanalları üzerinden bir mesaj iletti.

Mesajda, İsrail'in Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen altyapı tesisleriyle "mücadeledeki performansından memnun olmadığı" ifade edildi.

İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, Lübnan ordusuna koordinatları verilen noktalardaki altyapıların imha edilmediğini, buna rağmen Lübnan tarafının yeni koordinatlar talep etmeyi sürdürdüğünü ileri sürdü.

Haberde, İsrail askeri kurumlarının Lübnan ordusunu Hizbullah’a ait silah ve altyapılara karşı etkili adımlar atmamakla suçladığı kaydedildi.

Ayrıca Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolphe Heykel’in "Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah liderleriyle karşı karşıya gelmekten çekindiği" ve Lübnan güçlerinin silah arama ile altyapı tespit operasyonlarını İsrail’in beklediği etkinlikle yürütmediği iddia edildi.

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan ordusu ile Hizbullah arasında "gerçek bir temasın yaşanmadığını" savunarak İsrail’in bu durumdan rahatsız olduğunu ve bu nedenle yeni pilot bölgeler konusunda anlaşmaya varmak için acele etmediğini belirtti.

Aynı yetkili, Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin İsrail tarafından bildirilen bir noktaya gittiğini, yeraltı tünel girişinde sadece birkaç metre ilerledikten sonra arama yapmadan geri çekildiğini öne sürdü.

Söz konusu iddialara ilişkin Lübnan makamlarından veya Hizbullah'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek 2 Mart'ta yeniden Lübnan'a saldırı başlattı. Ülkenin güneyini hedef alan İsrail, bu süreçte 3 bini aşkın kişiyi katletti, işgalini genişletti.

Hizbullah İsrail ordusuna karşı direnişe geçerken, Lübnan hükümeti ise çözümü direnişi engellemeye çalışmakta ve İsrail'le masaya oturmakta buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını duyurdu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırıldı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin beşinci tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalandı.

Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını ve tasfiyesini hedefleyen sürecin parçası olan Lübnan hükümeti, her ne kadar Hizbullah'a "boyun eğmeyeceğini" söylese de İsrail'e karşı aynı tutumu sergileyemiyor. İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırıları ve işgali sürdürüyor.

Silah bırakmayacağını bildiren Hizbullah ise İsrail'in saldırıları ve işgali son bulana kadar mücadeleye devam edeceğini bildiriyor.

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