İsrail'in Irak çöllerine 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası: '12 Gün Savaşı'nda kullanıldı'

İsrail’in İran’a saldırılarda kullanmak üzere Irak’ın çöl bölgesinde "ikinci gizli karakol kurduğu" öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin ismi paylaşılmayan bölgesel ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Irak'ın çöl bölgesinde kurduğu iki karakolu aylarca gizli tuttuğu ileri sürüldü.

Haberde, görgü tanıklarına dayandırılarak, Irak’ın batısındaki çöllük Nuhayib bölgesi yakınlarında, Awad al-Shammari adlı çobanın 3 Mart günü aracıyla hareket halindeyken helikopter tarafından saldırıya uğradığı iddiasına yer verildi.

29 yaşındaki çobanın "Irak çölünde gizli korunaklı İsrail askeri sırrına rastladığı" öne sürülen haberde, Shammari’nin ailesine göre bu durumun onun hayatına mal olduğu ifade edildi.

'Çobanın rastladığı karakol, 12 gün savaşında kullanıldı' iddiası

Haberde, Şammari’nin gördüklerini bildirmek için Iraklı askeri yetkililerle temasa geçtiği, üst düzey Iraklı ve bölgesel yetkililere göre "İsrail’in, İran’a karşı askeri saldırılarını desteklemek amacıyla burada karakol işlettiği" iddiası yer aldı.

Öte yandan bölgesel güvenlik yetkililerine göre, Şammari’nin rastladığı karakolun, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın öncesine dayandığı, İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki 12 gün süren savaşta kullanıldığı iddia edildi.

Bölgesel bir yetkiliye göre, İsrail güçlerinin karakol inşa etmeye 2024'ün sonlarından itibaren hazırlanmaya başladığı öne sürülen haberde, Iraklı yetkililere dayandırılarak, ülkenin batı çölünde ikinci bir gizli karakol daha bulunduğu savunuldu.

'ABD'nin İsrail karakolundan haberdardı'

Haberde, Şammari'nin rastladığı karakolun "Washington tarafından Haziran 2025'ten bu yana veya muhtemelen daha öncesinden beri bilindiği" iddia edildi.

Iraklı Tümgeneral Ali el-Hamdani’nin, "ordunun, çobanın keşfinden bir aydan uzun süre önce çölde İsrail varlığından şüphelendiği" açıklamasına yer verilen haberde, bir Iraklı yetkilinin de "batı çölü bölgesinde yer alan ikinci karakolun varlığını doğruladığı" ifade edildi.

Haberde, "Nuhayib’deki karakol artık aktif değil ancak Irak’taki diğer İsrail karakolunun durumu bilinmiyor" değerlendirmesine yer verildi.

Askeri üs iddiası gündeme gelmiş, çöllerde operasyon başlatılmıştı

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürmüştü. Haberde, İsrail'in, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği belirtilmişti.

Irak askerlerinin bölgeyi incelemek üzere harekete geçtiği ve askerlerin bölgeye yaklaşmasının ardından İsrail'in hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü. Saldırıda bir Irak askeri yaşamını yitirdiği, iki askerinse yaralandığı iddia edilmişti.

İsrail'in söz konusu karakola özel kuvvetler konuşlandırdığı, tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İsrail'in bu karakolu İran'a yönelik saldırıların hemen öncesi ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiği kaydedilmişti.

Söz konusu iddianın ardından Irak hükümeti ve Haşdi Şabi'nin harekete geçtiği öğrenilmişti. Haşdi Şabi güçleri, egemenliği sağlama amacıyla Necef ve Kerbela çöllerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.