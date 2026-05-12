İsrail'in Irak'ta gizli üs kurduğu iddia edilmişti: Çöllerde geniş çaplı operasyon başlatıldı

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

Söz konusu iddianın ardından Irak hükümeti ve Haşdi Şabi'nin harekete geçtiği öğrenildi. Haşdi Şabi güçleri, egemenliği sağlama amacıyla Necef ve Kerbela çöllerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali el-Hamdani, operasyonun Necef ve Kerbela çöllerinde dört eksen boyunca yürütüldüğünü belirtti. Hamdani, operasyonun Kerbela ile Nuhayib bölgesini birbirine bağlayan yolun güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Operasyonun, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülemir Yarallah'ın direktifiyle başlatıldığını belirten Hamdani, faaliyetlere Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyon Komutanlığı, Kerbela Operasyon Komutanlığı, Anbar Operasyon Komutanlığı ile Haşdi Şabi'nin 2. Tugayı'nın katıldığını kaydetti.

Hamdani, operasyona katılan güçlerin, önceden belirlenen askeri planlar doğrultusunda ve "yüksek profesyonellik seviyesinde" 70 kilometre derinliğe kadar arama tarama faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Söz konusu güvenlik önlemlerinin, İran savaşı sırasında kullanıldığı öne sürülen Nuhayib çölünde İsrail'in gizli askeri veya lojistik tesislerinin bulunduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin ardından gündeme geldiği belirtiliyor.

Irak kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan iddiaların ardından, Suudi Arabistan sınırına yakın çöl bölgelerindeki askeri faaliyetlerin ortaya çıkarılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail'in Irak çölüne gizli üs kurduğu iddia edilmişti

ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, bir yandan Lübnan'da işgalini genişletiyor, diğer yandan ateşkesin son bulması halinde İran'a saldırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü. Haberde, İsrail'in, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Habere göre bölgede yaşayan bir çoban, helikopter hareketliliği dahil “olağan dışı askeri faaliyet” fark ederek durumu Irak makamlarına bildirdi. Bunun üzerine Irak askerleri bölgeyi incelemek üzere harekete geçti. WSJ’nin aktardığına göre Irak askerlerinin bölgeye yaklaşmasının ardından İsrail hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Irak askeri yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

İsrail'in söz konusu karakola özel kuvvetler konuşlandırdığı, tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İsrail'in bu karakolu İran'a yönelik saldırıların hemen öncesi ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiği kaydedildi.