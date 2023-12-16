İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 19 bine yaklaştı

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisi, saldırıların 70. gününe ilişkin güncel bilgiler paylaştı.

Buna göre, saldırılarda şu ana kadar ölenlerin sayısı, 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800'e yükseldi. Ölenler arasında 300 sağlık personeli ve 89 gazeteci yer aldı. Yaralı sayısı ise 51 bine yükseldi.

Saldırılarda 126 hükümet binası yıkıldı, 90 okul ve üniversite hizmet dışı kaldı, 52 bin 500 konut da tamamen yıkıldı. 22 hastane ile 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 102 ambulans zarar gördü, 327 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı.