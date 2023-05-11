İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hareket, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında askeri kadrolarından üst düzey 3 ismin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Batı Şeria'daki baskında yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da dün İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

AA'nın Filistin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail güçlerinin dün Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesinde düzenlediği baskın sırasında yaralanan 30 yaşındaki Evs Cemal Kemil, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Tulkerem ve Tubas kentlerine düzenlediği baskın sırasında da 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Kubatiye baskını sırasında Filistinlileri taşıyan bir araca ateş açmış, 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, Evs Cemal Kemil ise yaralanmıştı.