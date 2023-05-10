'Ateşkes sağlandı' denmişti: İsrail-Gazze çatışması sürüyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Mısır'ın, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla ateşkes istediğini ve ülkesinin bu talebi incelediğini söyledi.

Bakan Cohen, İsrail'in resmi yayın kuruluşu "KAN" televizyon kanalına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen, "Mısırlılar bizden ateşkes istedi, Mısır ile güçlü bir güvenlik işbirliğimiz var ve konuyu inceliyoruz. (Askeri) Operasyonun devamına ve her türlü senaryoya hazırız ve ayrıca yedek kuvvetleri askere almaya da hazırız" diye konuştu.

Ateşkesin resmi olarak duyurulmasına kadar savunmaya ve saldırmaya devam edeceklerini kaydeden Cohen, "(İslami) Cihad Hareketi saldırmaya devam ederse bunun bedeli çok ağır ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bu arada KAN, ismini vermediği İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar'ın, ateşkes sağlanması için İsrail, Gazze ve Filistin Yönetimi'ne mesajlar gönderdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, operasyonun amaçlarına dün gece İslami Cihat liderlerine suikast düzenlenerek ulaşıldığı ifade edildi.

Bombardıman sürüyor

Bugün Mısır devlet televizyonu tarafların ateşkes konusunda anlaştığını açıklasa da süreçte belirsizlik devam ediyor. İsrail ordusunun bugün yeniden vurduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e bir dizi roket fırlatıldı. Gazze'den atılan bazı roketler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada etkisiz hale getirildi. (AA)