İsrail'in Gazze'deki saldırısında El Cezire muhabirinin ailesinden birçok kişi yaşamını yitirdi

Katar merkezli El Cezire kanalı, kanalın muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişinin İsrail saldırısı sonucu Gazze'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu" ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Dahduh'un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği için Nuseyrat’taki eve sığındıkları belirtildi.

El Cezire'de yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. İsrail ordusu, çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar" dedi.

El Cezire editörü Muhammed Muavvad da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dahduh'un evine İsrail ordusunun saldırı düzenlediği haberini canlı yayında aldığını kaydetti.