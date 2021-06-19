İsrail'in Filistin'e bozulmak üzere olan aşıları vermesinin ardından aşı değişimi durdu

Filistin Hükümeti, İsrail tarafından aşı değişimi programı kapsamında verilen Pfizer-BioNTech koronavirüs aşılarının son kullanma tarihlerinin yakında sona ereceğini söyleyerek İsrail ile aşı değişimine ilişkin anlaşmayı iptal ettiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü İbrahim Melhem Cuma günü yaptığı açıklamada, "Sağlık bakanlığındaki teknik ekipler, bu akşam İsrail'den alınan ilk Pfizer aşı grubunu inceledikten sonra, alınan 90.000 dozun anlaşmada yer alan özelliklere uymadığı ortaya çıktı." dedi. Sözcü şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre Başbakan Muhammed İştayye, Sağlık Bakanına İsrail tarafıyla aşı değişimine ilişkin anlaşmayı iptal etmesi ve bugün alınan miktarın İsrail'e iade edilmesi talimatını verdi."

Cuma günü erken saatlerde İsrail hükümet yetkilileri, Filistinlilerin bu yıl içinde almacakları yakın sayıda aşı karşılığında, süresi dolacak yaklaşık 1 milyon doz koronavirüs aşısını Filistin'e aktaracağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in makamı, İsrail Savunma ve Sağlık Bakanlıklarıyla yaptığı ortak açıklamada, "İsrail, Filistin Yönetimi ile bir anlaşma imzaladı ve süresi dolmak üzere olan yaklaşık bir milyon doz Pfizer aşısı tedarik edecek" dedi. Açıklamada, Eylül-Ekim 2021'de 1,4 milyon doza kadar değiş tokuş yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada aşının kesin son kullanma tarihi verilmedi, ancak işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivil işgal otoritesi COGAT, Cuma "100 bin doz aşı aktardığını" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önceki bir açıklamada, Pfizer'in "aşı kampanyasını hızlandırma" girişiminin arkasında olduğunu söyledi.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 55'ini aşıladıktan sonra tamamen yeniden açılan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 4,5 milyon Filistinliyle aşılarını paylaşmadığı için eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

İşgal altındaki Filistinlilerin aşıya ulaşmasını bu süreçte engelleyen İsrail, 1990'larda Filistin'le varılan geçici barış anlaşmalarına işaret ederek böyle bir yükümlülüğü olmadığını iddia ediyor.

Filistin'de bugüne kadar farklı aşılar acil durum kullanım onayı aldı. Filistin, İsrail, Rusya, Çin, BAE ve küresel COVAX aşı paylaşım girişiminden aşı dozları aldı. Filistinlilerin yüzde 30'u en az bir doz koronavirüs aşısı olabildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Batı Şeria'nın Filistin tarafında ve Gazze Şeridi'nde 270 binden fazla insan iki doz aşı aldı.

Dün yayınlanan verilere göre Gazze ve Batı Şeriya'da 3 bin 545 koronavirüs kaynaklı ölüm ve 300 binden fazla vaka kaydedildi.

Filistin Politika ve Anket Araştırma Merkezi tarafından Salı günü yayınlanan bir ankete göre, Filistinlilerin yüzde 40'ı aşı olmak istediğini belirtirken nüfusun yüzde 35'i kendilerinin ve ailelerinin aşı olmaya istekli olmadığını söylüyor.