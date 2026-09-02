İsrail'in faşist bakanından toplama kampı içerikli yapay zeka videosu: 'Söz verdik, yaptık'

İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların cezaevlerinde maruz bırakıldığı açlık ve kötü koşulları öven yapay zeka üretimi bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ben-Gvir'in X hesabından yayımlanan videoda kahverengi cezaevi kıyafetleri giyen ve numaralandırılmış Filistinli tutuklular, endüstriyel bir taşıma bandının üzerinde tel örgüler ve gözetleme kuleleriyle çevrili bir komplekse doğru ilerliyor.

Videonun başlangıcında sağlıklı görünen tutuklular, sistemin diğer ucundan belirgin biçimde zayıflamış, bitkin ve ağlayan insanlar olarak çıkıyor.

Toplama kamplarındaki insanlık dışı uygulamaları çağrıştıran görüntülere Ben-Gvir, "Söz verdik, yaptık" mesajını ekledi.

Video, Ben-Gvir'in hesabından kaldırılmadan önce dört milyondan fazla kez görüntülendi.

Aç bırakmayı seçim propagandasına dönüştürdü

Video, 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail seçimleri öncesinde aşırı sağ partilerin Filistinlilere yönelik politikalarını sertleştirme yarışının bir parçası olarak yayımlandı.

İsrail Hapishane Servisi'nden sorumlu olan Ben-Gvir, göreve geldiği günden bu yana Filistinli tutukluların cezaevi koşullarının ağırlaştırılmasıyla açıkça övünüyor.

Ben-Gvir, yapay zeka videosunu yayımlamasından hemen önce de cezaevindeki Filistinli kadın tutukluların yanına giderek burada çekilen görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde bir kadın tutuklu üç gündür duş alamadıklarını, tıbbi tedavi görmediklerini ve temiz kıyafetlerinin bulunmadığını anlatırken Ben-Gvir, koşulları düzeltme talebini reddetti.

Ben-Gvir daha sonra cezaevlerindeki eski "iyi koşulların" sona erdiğini söyleyerek mevcut durumdan doğrudan kendisinin sorumlu olduğunu ve bundan "memnun" olduğunu açıkladı.

BM raporu: Kalori alımının azaltılması talimatını verdi

Ben-Gvir'in propaganda videosunda övündüğü açlık, yalnızca yapay zeka tarafından yaratılmış bir görüntü değil.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan Mart 2026 tarihli raporda, İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamelenin sistematik hale geldiği belirtildi.

Raporda Ben-Gvir'in Filistinli tutukluların koşullarının ağırlaştırılmasını temel hedeflerinden biri olarak tanımladığı, tutukluların kalori alımının ciddi biçimde azaltılması talimatını verdiği ve bu politikayı İsrail Yüksek Mahkemesi önünde de savunduğu kaydedildi.

Ben-Gvir'in tutuklulara yalnızca "asgari olanın da asgarisinin" verilmesi gerektiğini söylediği de raporda yer aldı.

BM İşkence Özel Raportörü Alice Jill Edwards da Mayıs ayında açıkladığı bulgularda Filistinli tutuklulara yönelik ağır dayak, uykusuz bırakma, tıbbi tedaviden mahrum bırakma, yetersiz beslenme ve aç bırakma vakalarını belgeledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli tutuklulara yeterli gıda ve sağlık hizmeti sağlamadığını, tutukluların işkence ve cinsel şiddete maruz kaldığını bildirmişti.

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