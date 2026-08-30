Batı Şeria'da işgalci yerleşimci saldırısı: Saldırganlar serbest bırakıldı, Filistinliler gözaltına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti yeniden tırmanıyor.

Reuters'ın aktardığına göre onlarca maskeli İsrailli yerleşimci dün Kusra köyünün çevresindeki Filistinlilere ait evlere saldırdı. Yerleşimcilerden bir grup, yapımı süren bir evi kuşatarak taş yağdırdı. Ev sahibi Luay Bayruti ve beraberindeki altı Filistinli bir saatten uzun süre evde mahsur kaldı.

Evde bulunan Saddam Oday, İsrail askerlerinin olay yerine gelmesinin ardından eve göz yaşartıcı gaz attığını ve içerideki Filistinlileri gözaltına aldığını söyledi. Oday'ın anlatımına göre saldırıya katılan yerleşimcilerin ise hiçbiri gözaltına alınmadı ve bölgeden ayrılmalarına izin verildi.

Bayruti de askerlerin evdekileri kelepçelediğini, gözlerini bağladığını ve darp ettiğini söyledi. İsrail ordusu, askerlerin "isyancıları dağıtmak ve evdeki sakinleri korumak" amacıyla bölgeye gittiğini savundu ancak Filistinlilerin neden gözaltına alındığı ve eve neden göz yaşartıcı gaz atıldığı sorularına yanıt vermedi.

Olayda dört Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilenirken, iki kişi de yerleşimcilerin attığı taşlarla yaralandı. Reuters muhabiri, Bayruti'nin saldırının ardından kolunun bandajlı olduğunu aktardı.

Kusra haftalardır yerleşimcilerin hedefinde

Son saldırı, Kusra'da yerleşimcilerin bu ay kuşatma altına aldığı üç evin birkaç yüz metre yakınında gerçekleşti.

Bölge sakinleri, yoğun İsrail askeri varlığına rağmen yerleşimcilerin köy çevresine neredeyse her gün girdiğini belirtiyor.

Haziran ayında yayımlanan bir Birleşmiş Milletler soruşturması, İsrail makamlarının Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesine, yaralanmasına ve yerinden edilmesine yol açan yerleşimci saldırılarına doğrudan dahil olduğu sonucuna varmıştı. İsrail söz konusu bulguları reddetmişti.

Netanyahu: 'Bir avuç isyancı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalardır süren saldırıların ardından Kusra konusunda ilk kez açıklama yaptı.

Netanyahu, Kusra ve yakındaki Calud'da gerçekleştirilen saldırıları kınarken sorumluluğu "bir avuç isyancıya" yükledi. Netanyahu ayrıca saldırganların eylemlerinin "yasalara uyan yerleşimci toplumuna" zarar verdiğini savundu.

Netanyahu'nun açıklaması, Washington'ın İsrail hükümetine yerleşimci saldırılarını açık biçimde kınaması yönünde baskı yaptığı bir dönemde geldi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise yerleşimciler için Washington'ın İsrailli saldırganlar söz konusu olduğunda alışılmış dilinin ötesine geçen bir ifade kullandı. Huckabee saldırganları "teröristler" diye nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da saldırıları kınadı ancak Netanyahu'nun ve bakanlığın açıklamalarında saldırganların gözaltına alındığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Netanyahu hükümeti döneminde Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerin genişlemesi hız kazanırken yerleşimci şiddeti de arttı. Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası toplumun büyük bölümü İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da kurduğu yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor.

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