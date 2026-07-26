İsrail’den Batı Şeria’da yeni ilhak adımı: Eli yerleşimi üç kat büyütülecek

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimleri genişletmeye yönelik yeni bir adım attı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Nablus’un güneyindeki Eli yerleşiminde 763 yeni konutun inşa edilmesinin planlandığını açıkladı. İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan Smotrich, hükümetin Batı Şeria’da yeni yerleşimler ve tarımsal yerleşim çiftlikleri kurmayı sürdüreceğini söyledi.

Binyamin Bölge Konseyi sınırları içinde bulunan Eli’deki projenin hayata geçirilmesiyle yerleşimin önümüzdeki yıllarda yaklaşık üç kat büyümesi ve bölgeye binlerce yeni İsrailli yerleşimcinin taşınması bekleniyor.

Askeri operasyonla yerleşim hamlesi eşzamanlı

Yerleşimi genişletme açıklaması, İsrail ordusunun Nablus ve çevresinde yürüttüğü geniş çaplı askeri operasyonla aynı döneme denk geldi.

Nablus’un güneybatısındaki Tell köyüne silahlı İsrailli yerleşimcilerin girmesinin ardından çıkan olaylarda dört Filistinli ile iki İsrail askeri öldürüldü. Filistinli yetkililer, çatışmaların yerleşimcilerin köye saldırması üzerine başladığını belirtirken İsrail ordusu bölgeye ek birlikler gönderdi, Nablus çevresine kontrol noktaları kurdu ve kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında yüzlerce ev ve işyeri arandı, 70’i aşkın Filistinli gözaltına alındı. İsrail askerleri Nablus’taki bir hastaneye de baskın düzenleyerek yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Hastane çalışanları askerlerin sağlık personeline ve hastalara yönelik şiddet ve tehditte bulunduğunu bildirdi.

Smotrich ise olayların ardından Filistin köylerinin boşaltılmasını istemiş, bölgedeki Filistin yerleşimlerinin “terör altyapısından temizlenmesi” çağrısında bulunmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da askeri operasyonların genişletilmesinin yanı sıra Batı Şeria’daki yerleşim inşaatlarının ve kaçak yerleşimlerin yasallaştırılması sürecinin hızlandırılacağını açıklamıştı.

Böylece Filistin köylerine yönelik askerî kuşatma ve toplu gözaltılar sürerken, aynı bölgede İsrailli yerleşimcilerin sayısını binlerce kişi artıracak yeni bir inşaat programı gündeme getirildi.

Smotrich: 104 yeni yerleşim onaylandı

Smotrich, temmuz ayının başında yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin 2022 sonunda göreve gelmesinden bu yana Batı Şeria’da 104 yeni yerleşim ile 160 tarımsal yerleşim karakolunun kurulmasını onayladığını söylemişti.

Filistinli kurumların verilerine göre Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’da 141 yerleşim ve 224 yerleşim karakolunda yaklaşık 750 bin İsrailli yaşıyor.

Filistin Duvar ve Yerleşimlere Karşı Direniş Komisyonu, İsrailli yerleşimcilerin 2026’nın ilk altı ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Köy baskınları, kundaklama, silahlı saldırı ve arazi gasplarını da kapsayan bu saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Uluslararası hukukun ihlali

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararı, İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında kurduğu yerleşimlerin hukuki geçerliliği bulunmadığını ve uluslararası hukukun açık ihlalini oluşturduğunu belirtiyor.

Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünde İsrail’in yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması, yerleşimcileri işgal altındaki Filistin topraklarından tahliye etmesi ve bölgedeki hukuka aykırı varlığına son vermesi gerektiğine hükmetmişti.

İsrail hükümeti ise askeri operasyonlar, yerleşim inşaatları ve Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılması yoluyla Batı Şeria üzerindeki fiili kontrolünü genişletmeyi sürdürüyor.

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