Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor: Dört Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda iki İsrail askeri öldürüldü

Gazze Şeridi'nde soykırıma girişen İsrail, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda radikalleşti.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Son günlerde Batı Şeria'daki saldırılarını şiddetlendiren İsrail güçleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte cinayet işlemeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığın'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında İsrail güçleri ile İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda dört Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere dört Filistinli yaralandı.

İki İsrail askeri de öldü

İsrail devlet televizyonu KAN ise söz konusu saldırıya karşı koyan Filistinlilerin ateş açması sonucu bir İsrail askerinin öldüğünü, bir tanesinin ise yaralandığını duyurdu.

Dört Filistinlinin hayatını kaybettiği arbede sırasında yaralanan İsrail askerlerinin daha sonrasında öldüğü duyuruldu.

Böylece bölgedeki Filistinlilerin, silahlı İsraillilerin saldırılarına karşı koyduğu sırada İsrailli bir güvenlikçinin silahını alarak ateş açması sonucu ölen İsrail askerlerinin sayısı ikiye yükseldi.

'Gazze'de nasıl konuştuysak, artık Batı Şeria'da da konuşmanın zamanı geldi'

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin başlattığı, 4 Filistinli ve 1 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan olay üzerine güvenlik toplantısı düzenleme kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Havat Gilad" isimli yasa dışı yerleşim yeri yakınlarında yaşanan olaya "verilecek karşılığın" ele alınacağı belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Batı Şeria'daki Filistin kent ve köylerinin Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Beyt Hanun gibi yerle bir edilmesi çağrısında bulundu.

Güvenlik toplantısına katılacağını belirten Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusu yetkililerinden bölgedeki Filistinlilerin "evlerinin havadan ve D9 buldozerleriyle dümdüz edilmesini" isteyeceğini ifade etti.

Ben-Gvir, "Ortadoğu'da konuşulan dil budur ve bunu Gazze'de nasıl konuştuysak, artık Batı Şeria'da da konuşmanın zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Gazze'de yaptıkları yıkımın Batı Şeria'da da tekrar edilmesini istedi.

İsrail kabinesinin bir diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin İsrail'in "koruyucu duvarı" olduğunu öne sürerek İsrail ordusunun Filistinlilere sert saldırılarda bulunması çağrısını yaptı.

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