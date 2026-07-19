İsrail'den Filistinli tutuklular için yeni tehdit: Cezaevlerine timsah planı

İsrail hükümeti, Filistinli tutukluların bulunduğu cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilmesini öngören insanlık dışı plan için hukuki hazırlık başlattı.

Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Nil timsahlarının statüsünü “yaban hayvanı” kategorisinden çıkararak “bakımı yapılan yaban hayvanı” olarak yeniden sınıflandırdı. Değişiklik, timsahların hükümetin onayıyla güvenlik kuruluşları tarafından cezaevleri gibi tesislerde tutulmasına olanak sağlayabilecek.

Planın, İsrail Cezaevi Servisi’nden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in talebi üzerine hazırlandığı belirtildi. Ben-Gvir’in timsahların ilk olarak ülkenin güneyindeki Ketziot Cezaevi’nde kullanılmasını istediği bildirildi. Söz konusu cezaevinde ağırlıklı olarak İsrail'in “güvenlik tutuklusu” olarak sınıflandırdığı siyasi tutuklu Filistinliler bulunuyor.

Cezaevi yetkilileri timsah çiftliğini ziyaret etti

Ben-Gvir’in öneriyi ilk olarak geçen aralık ayında İsrail Cezaevi Servisi Başkanı Kobi Yaakobi ile yaptığı görüşmede gündeme getirdiği aktarıldı.

Cezaevi Servisi yetkilileri de ocak ayında İsrail’in kuzeyindeki Hamat Gader timsah çiftliğini ziyaret ederek hayvanların cezaevlerinde kullanılması ihtimalini inceledi. İsrail basınına göre timsahların cezaevlerinin çevresindeki hendek veya güvenlik alanlarına yerleştirilmesi değerlendiriliyor.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yapay zekâyla oluşturulan, elinde tasmalı bir timsah tuttuğu görseli paylaşarak, “Kaçmayı mı düşünüyorsunuz? Bir kez daha düşünün” ifadelerini kullandı.

Hukukçular ve çevre yetkilileri karşı çıktı

Karara İsrail Doğa ve Parklar Kurumu ile Çevre Koruma Bakanlığı’nın hukuk müşaviri karşı çıktı.

Bakanlığın hukuk müşaviri Neta Drori, timsahların modern cezaevlerinde güvenlik aracı olarak kullanıldığına ilişkin bilinen bir örnek bulunmadığını, Cezaevi Servisi’nin de tehlikeli yaban hayvanlarının bakımına ilişkin uzmanlığa sahip olmadığını belirtti.

Drori ayrıca böyle bir düzenlemenin yalnızca bakanlık kararıyla değil, yasama süreciyle yapılması gerektiğini ve kamu güvenliğiyle hayvan refahı açısından kapsamlı değerlendirme yapılmadığını kaydetti. Ancak Silman’ın hukuk müşavirinin itirazına rağmen sınıflandırma kararını aldığı bildirildi.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu yetkilileri ise timsahların yalnızca eğitim ve araştırma amaçlarıyla tutulabileceğini savundu. Kurum yetkililerinden biri planla ilgili olarak, “Bizim onları korumamız gerekiyor, onların bizi koruması değil” değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer ayrıca geçmişte çiftliklerde yetiştirilen timsahların kaçarak doğaya karıştığını ve insan yaşamı açısından tehlike oluşturduğunu hatırlattı.

‘Ucuz popülizm’ eleştirisi

Plan, İsrail içinde de alay ve tepkiyle karşılandı. Eski İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, öneriyi “James Bond filmlerindeki kötü karakterler gibi davranmak” ve “ucuz popülizm” olarak nitelendirdi.

Ben-Gvir, göreve gelmesinden bu yana Filistinli tutukluların cezaevi koşullarını ağırlaştıran uygulamalarıyla gündeme geliyor. İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, İsrail cezaevlerinde fiziksel ve psikolojik şiddet, aç bırakma, insanlık dışı koşullar ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi gibi uygulamaların sistematik hale geldiğini açıklamıştı.

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