Ben-Gvir Filistinli kadın tutukluların karşısında övündü: ‘Bunun sorumlusu benim ve memnunum’

İsrail’in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların tutulduğu cezaevinde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.

İsrail basınına göre görüntüler ülkenin kuzeyindeki Damon Cezaevi’nde çekildi. Videoda yüzleri bulanıklaştırılmış Filistinli kadın tutukluların duvarın önünde sıralandığı, Ben-Gvir ve beraberindeki heyetin ise kadınların karşısında durduğu görülüyor.

Tutuklulardan biri tercüman aracılığıyla cezaevindeki koşulların “son derece kötü” olduğunu anlatarak hücrelerde yeterli su bulunmadığını, düzenli biçimde baskınlara maruz kaldıklarını ve sağlık hizmetine erişemediklerini söyledi.

Tutuklu, “Üç gündür banyo yapamadık. İç çamaşırlarımızı değiştiremedik. Sağlık hizmeti alamıyoruz” diyerek özellikle kadınların temel hijyen ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtti.

Ben-Gvir ise tutuklunun sözlerini alaycı biçimde karşıladı.

“Hapishanelerdeki iyi günleriniz bitti” diyen Ben-Gvir, koşulların ağırlaştırılması konusunda, “Bunun sorumlusu benim ve bundan memnunum” ifadelerini kullandı.

Tutuklunun koşulların iyileştirilmesi talebine ise “Size neden yardım edeyim ki?” yanıtını verdi.

‘Asgarinin de asgarisi’

Ben-Gvir görüntüleri paylaşırken Filistinli tutukluların cezaevi koşullarına ilişkin şikayetlerini de “sızlanma” olarak niteledi.

Faşist bakan, Filistinli tutuklular için “asgari koşulların da asgarisini” uygulamayı sürdüreceğini söyledi.

İsrail gazetesi Times of Israel’e göre Ben-Gvir, kadınların hijyen malzemesi ve sağlık hizmeti taleplerine Gazze’de tutulan İsrailli esirleri öne sürerek yanıt verdi.

Ben-Gvir, “İsrail hapishanelerindeki yaz kampı günleri sona erdi” ifadesini kullanarak cezaevi koşullarının kendi döneminde ağırlaştırılmasıyla övündü.

İsrail Cezaevi Hizmetleri de Ben-Gvir’in başında bulunduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı.

Daha önce de ‘Burası otel değil’ demişti

Ben-Gvir’in Filistinli tutukluların karşısına geçerek kötü cezaevi koşullarıyla övündüğü ilk görüntüler bunlar değil.

Ağustos ayının başında yayımlanan başka bir görüntüde de bir Filistinli kadın tutuklu yemek ve su koşullarından şikayet etmiş, Ben-Gvir ise kadına, “Yemek iyi olmamalı. Burası otel değil” yanıtını vermişti.

Geçmişte elleri bağlı Filistinli tutukluların bulunduğu cezaevlerinden görüntüler paylaşan Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine geldiği 2022 yılının sonundan bu yana Filistinli tutukluların koşullarını ağırlaştırmayı siyasi programının parçalarından biri haline getirdi.

İsrail içinden ve uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından hazırlanan raporlarda, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamele ve işkence vakalarının ciddi biçimde arttığı belirtiliyor.

Filistinli tutuklu örgütlerine göre İsrail hapishanelerinde bugün yaklaşık 9 bin 500 Filistinli bulunuyor. Bunların 90’dan fazlasını kadınlar, 350’den fazlasını ise çocuklar oluşturuyor.

Tutuklu örgütleri ve insan hakları kuruluşları, Filistinlilerin aç bırakma, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma, tecrit ve fiziksel şiddet dahil ağır hak ihlallerine uğradığını bildiriyor.

Filistin Yönetimi’ne bağlı Tutuklular ve Eski Tutuklular Komisyonu da son görüntülerin ardından Ben-Gvir’i vahşet, nefret ve ırkçılıkla suçladı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.