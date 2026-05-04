İsrail'in Batı Şeria’daki en yetkili generali: 1967’den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 832 kişi öldürüldü, 2 bin 354 kişi yaralandı.

Böylece Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 612'ye, yaralı sayısı da 172 bin 457'ye yükseldi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki en üst düzey ismi Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth'un yaptığı açıklamalar, İsrrail'in Filistinlilere yönelik politikasını daha da açığa çıkardı.

Bluth Filistinlilere ateş açılmasına yönelik kuralların gevşemesinden gurur duyduğunu söyledi, Ayrım Sınırı'nı geçmeye çalışırken dizinden veya bacağından vurularak sakat bırakılanlarla "topal anıtlar" diyerek dalga geçti ve giriştikleri soykırımla övünerek "1967’den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz" dedi.

Filistinlilere ateş açılmasına yönelik kuralların gevşemesinden gurur duyuyormuş

Bluth, basına kapalı bir forumda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınların şiddetine dair itirafta bulunarak, Filistinlilere ateş açma kurallarını gevşetmiş olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'da taş atanlara yönelik politikasında Yahudiler ile Filistinliler arasında ayrımcılık yaptığını kabul eden Bluth, "toplumsal sonuçlar" nedeniyle askerlerin taş atan Yahudilere ateş etmekten kaçındığını itiraf etti.

Filistinlilere yönelik gevşetilen ateş açma kurallarının bir "caydırıcı etki" oluşturduğunu savunan Bluth, buna karşı askerlerin Yahudilere ateş açmasının derin sosyolojik sonuçları olduğunu söyledi.

Bluth, özellikle işgal altındaki Batı Şeria sınırındaki bariyeri geçmeye çalışan Filistinlilere yönelik sertleşen müdahaleye vurgu yaptı.

İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki "hat" üzerinde geçerli olan mevcut kuralların, İsrail askerlerine Filistinlileri tutuklama işlemi sırasında dizinden veya dizaltından vurma yetkisi verdiğini ifade eden Bluth, "bariyer bilinci" adını verdiği bir caydırıcılık oluşturmayı hedeflediklerini ileri sürdü.

Filistinlilerin vurulmasıyla dalga geçti: 'Topal anıt'

Bluth, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım Duvarı sınırı geçmeye çalışırken vurulan Filistinlilere atıfta bulunarak, "Filistin köylerinde sınırı geçmeye teşebbüs etmiş olanlardan kalma pek çok 'topal anıt' var, yani ödenen bir bedel var" ifadelerini kullandı, İsrail ordusunun saldırılarında sakat bırakılan Filistinlilerin "canlı ibret vesikası" olarak dolaştığını söyledi.

'2025 yılında taş atan 42 Filistinliyi öldürdük'

İsrail ordusunun Ekim 2023'tekine benzer bir kalkışmayı önlemeye çalıştığını savunarak son üç yılda 1500 Filistinliyi öldürdüklerini söyleyen Bluth, şöyle konuştu:

Araplar şunu anlıyor, 'Biri seni öldürmeye gelirse, sen onu önce öldür' kuralı Ortadoğu’nun normudur. Bu yüzden 1967’den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok (Filistinli) öldürüyoruz."

Bluth, Filistinli taş atanlar hakkında, "Bu terörizmdir, 'popüler' ya da 'halk' terörü diye bir şey yoktur; halk işi olan tek şey halk danslarıdır. 2025 yılında yollarda taş atan 42 Filistinliyi öldürdük" diye konuştu.

'Yahudilere ateş açılmasına karşıyım' vurgusu

Buna karşın Bluth, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin araçlara taş atması konusunda, tehlike aynı olmasına rağmen askerlerin onlara ateş açmasını desteklemediğini söyledi.

Geçen yaz, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerden bir genci yaraladıkları olaya atıfta bulunan Bluth, "Örneğin iki maskeli Yahudi'yi vurduk. Bunun nasıl bir gürültü kopardığını hatırlıyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Bluth, bu tür durumlarda askerlerin Yahudi göstericileri dağıtmak ve şüphelileri gözaltına almak için ölümcül olmayan yöntemler kullanmasını tercih ettiğini açıkça belirterek, yapılan ayrımcılığı şöyle savundu:

"Bu meseleleri başka yollarla çözmeyi tercih ediyoruz. Bu tür her olayın sosyolojik açıdan çok ciddi sonuçları oluyor. O noktaya gitmemiz gerektiğinden emin değilim, silahlı çatışmaya girmek zorunda değiliz ve evet, bu durum ayrımcılık içeriyor."

'İsrail'de çalışan Filistinliler potansiyel teröristtir'

İsraillilere yönelik gözaltı uygulaması olmadığına değinen Bluth, "Kaç tane Arap idari tutuklu var biliyor musunuz? 4 binden fazla. İsraillilere yönelik idari gözaltı uygulaması yok ama 4 bin Filistinli idari gözaltında" ifadelerini kullandı.

Bluth, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki sanayi bölgesinde yasal olarak çalışan 13 bin Filistinli olduğunu söyleyerek, "Bunların İsrail’de çalışmasına izin veriliyor. Bunların her biri potansiyel birer teröristtir, ancak caydırıcılık olduğu için saldırı düzenlemeye çıkmıyorlar" iddiasında bulundu.

İsrail'de idari gözaltılar, Filistinlilerin herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılama yapılmadan, "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle belirsiz sürelerle tutuklu kalması anlamına geliyor.

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, 2023 yılının Ekim ayından beri Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.