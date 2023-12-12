İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sebep olduğu yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 412 kişiyi öldürdüğü, 50 bin 100 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 254 bin konuta zarar verdiği ve bunlardan 52 bin 500'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 hastane ile 110 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 102 ambulansı hedef alarak kullanılmaz hale getirdiği kaydedildi.

Gazze'de 7 bin 700 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarında 300 sağlık çalışanı, 32 sivil savunma görevlisi ve 86 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de 277 okulun zarar gördüğü, bunlardan 75'inin hizmet dışı kaldığı ve 126 kamu tesisinin de yıkıldığı belirtildi. (AA)