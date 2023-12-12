İsrail ordusu: Beyaz fosfor içeren bombalarımız var

İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller dün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarını, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini" dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Filistin'in El-Aksa televizyonunda, 8 Aralık'ta yer alan haberde, İsrail'in çok sayıda sivilin kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula yönelik saldırısında, "fosfor ve duman bombası" kullandığı belirtilmişti.

Beyaz fosfor nedir?

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, daha öncesinde Gazze'de de kullanılmasıyla gündeme gelen beyaz fosfora ilişkin yaptığı açıklamada, maddeyi şöyle tanımlamıştı:

"Beyaz fosfor çoğunlukla yoğun duman perdesi oluşturmak veya hedefleri işaretlemek için kullanılan yangın çıkarıcı bir maddedir. Havaya maruz kaldığında son derece yüksek sıcaklıklarda yanar ve insan bedeni içinde yanmaya devam edebilir. Korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır."