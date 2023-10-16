İsrail'den yeni sansür hazırlığı: ‘Ulusal morali bozan' yayınlara ceza verilecek

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları sürerken, Tel Aviv hükümeti, polise sivilleri tutuklama ve evlerini arayarak mallarına el koyma yetkisi verecek yeni bir sansür yasasına hazırlanıyor.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin, "ulusal morale zarar verecek, düşmana propaganda zemini açmaya hizmet edecek bilgi yayılmasını önleyecek" yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.

Haaretz'de yer alan habere göre, Karhi tarafından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e danışarak hazırlanan "İletişim Yoluyla Düşmana Yardımı Sınırlama" adlı acil düzenleme tasarısı kapsamında, yayınlara dönük sınırlamalara ilişkin yargıya geniş çaplı yetki verilecek..

Söz konusu sınırlamalar, hem kamu hem de yerel ve yabancı medya için geçerli olacak. Düzenlemeyle, geçerliliği doğrulanmış açıklamalara dahi bakanın takdir yetkisiyle sınırlama getirilebilecek.

Tasarının, Anayasa'nın "Hükümet" başlıklı 39. maddesi temel alınarak, hükümetin acil düzenlemeler oluşturma yetkisi altında oluşturulduğu belirtildi.

Tasarı, "düşmana iletişim yoluyla yardım etme"yi "İsrail'in askerleri ve vatandaşlarının moralini düşman önünde baltalayan bilgilerin yayılması", "düşman propagandasına zemin oluşturmaya hizmet eden, düşmanın propaganda mesajlarını yayan bilgi" ve "düşmanın İsrail'e, vatandaşlarına ve Yahudilere karşı yürüttüğü savaşa yardım eden bilgi" olarak tanımlıyor.

Düzenlemede bahsi geçen bilgiler hem görsel hem de işitsel içeriği kapsayacak. İletişim bakanının, bir yayını düşmana yardım ettiğine dair değerlendirmede bulunması durumunda, o yayını durdurma, yayın ekipmanlarına el koyma, bir kişiyi belli bölgeden alma ve "Ceza Kanunu 103. ve 134. Bölümlerinin ihlali" kapsamında hukuki yaptırım talimatı verme yetkisi olacak.