İsrail'den Türkiye'ye dönük seyahat uyarısı

İsrail, öldürülen İran Devrim Muhafızları'nda üst düzey albay Hasan Seyyid Hodayi'ye ilişkin Tahran'ın yanıt vereceği endişesiyle Türkiye'ye gidecek vatandaşları için güncellenmiş bir seyahat uyarısı yayınladı.

İrail Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran'ın dünyadaki İsrail hedeflerine zarar verme girişimleri konusunda savunma teşkilatında artan bir endişe var" derken İran'ın komşusu Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını "yoğunlaştırdığını" açıkladı. Konsey, Türkiye seyahatlerinin "bu günlerde İsrailliler için yüksek düzeyde risk" oluşturduğunu vurguladı.

Ancak güvenlik yetkilileri, söz konusu uyarının Türkiye'deki "İsraillilere yönelik gerçek tehditleri takiben gelmediğini" söyledi.