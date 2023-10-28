İsrail'den talimat geldi: Türkiye'deki diplomatlar geri çağrıldı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eli Cohen, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "Türkiye'den gelen vahim açıklamalar üzerine İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada Hamas'ın terör örgütü olmadığı görüşünü dile getirmişti.

Erdoğan bugün de İstanbul'da düzenlenen Filistin Mitingi'nde de “İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün” diyerek İsrail’in savaş suçlusu ilan edileceğini söyledi.

Cohen’in açıklaması, Erdoğan’ın konuşmasından kısa bir süre sonra geldi.