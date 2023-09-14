İsrail'den Suriye'ye saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

İsrail'in dün Suriye'nin Tartus ve Hama kırsalına yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine, Suriye ordusundan bir kaynak İsrail'in dün saat 17.22'de Akdeniz üzerinden füzelerle Tartus'taki hava savunma tesislerini hedef aldığını, saldırıda 2 askerin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in akşam 22.40 sularında Hama çevresindeki bazı noktaları, bu kez Lübnan'ın kuzeyinden hava saldırısıyla hedef aldığını duyuran aynı askeri kaynak bu saldırının maddi kayıplara yol açtığını bildirdi.