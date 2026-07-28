İsrail’den seçim öncesi Türkiye iddiası: ‘Sosyal medya üzerinden müdahale ediyor’

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde Türkiye’nin seçim sürecine müdahale etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Jerusalem Post’un ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin sosyal medya üzerinden yürütülen faaliyetlerle İsrail kamuoyunu etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

Yetkililer, söz konusu faaliyetin "seçim kampanyasını sekteye uğratmayı ve İsrail toplumundaki farklı kesimler arasındaki ayrılıkları derinleştirmeyi amaçladığını" savundu.

Ancak haberde iddialara konu edilen sosyal medya hesapları, platformlar, kişiler ya da kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yetkililer ayrıca öne sürülen faaliyetin AKP iktidarı tarafından yönetilip yönetilmediği konusunda da açıklama yapmadı.

Türkiye’yi İran’la birlikte hedef gösterdiler

İsrail güvenlik birimlerinin Türkiye’yi seçimlere müdahale etmeye çalıştığından şüphelenilen yabancı aktörler arasında İran’la birlikte değerlendirdiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Şin Bet Başkanı David Zini’nin de yabancı müdahale belirtilerine ilişkin bilgileri İsrail Meclisi’nin gizli bir alt komitesine sunması bekleniyor.

Zini’nin milletvekillerine, İsrail içindeki siyasi faaliyetlerin finansmanında kullanıldığı ileri sürülen gizli para akışlarının takip edilmesi konusunda da bilgi vereceği belirtildi. Toplantıya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Noam Sohlberg’in de katılacağı kaydedildi.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü daha önce Meclis’te yaptığı sunumlarda, seçimlere müdahale girişimlerine ilişkin bazı belirtilerin tespit edildiğini öne sürmüştü. Ancak Türkiye’ye yöneltilen son suçlamaya ilişkin kamuoyuyla herhangi bir somut bulgu paylaşılmadı.

Netanyahu cephesinden ‘rejim değişikliği’ suçlaması

Jerusalem Post daha sonra yayımladığı bir başka haberde ise iktidardaki Likud partisinin milletvekillerinden Amit Halevi’nin açıklamalarına yer verdi.

Halevi, Türkiye ve İran’ın İsrail’de “rejim değişikliği” sağlamayı ve Netanyahu yönetimini devirmeyi amaçladığını ileri sürdü. Sosyal medya faaliyetleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarına aktarılan dış kaynakların seçimleri etkilemek için kullanılabileceğini savunan Halevi, iddialarını destekleyen somut bir delil açıklamadı.

Netanyahu hükümetinin “İsrail’in düşmanlarına karşı sağlam bir duvar” olduğunu iddia eden Halevi’nin açıklamaları, dış müdahale suçlamalarının seçim kampanyasında iktidar tarafından muhalefeti hedef almak için kullanılabileceğine işaret etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da geçen hafta seçimlerin güvenliğine yönelik tehditler bulunduğunu söylemiş ve sosyal medyada yayılan içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.

İsrail’de seçimler, Gazze’ye yönelik saldırılarla birlikte ve İran’la savaşın ardından, iktidardaki aşırı sağcı koalisyonun Meclis çoğunluğunu kaybedebileceğini gösteren anketlerin gölgesinde 27 Ekim’de yapılacak.

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