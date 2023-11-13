İsrail'den Lübnan merkezli El Mayadin Medya Ağı'na yasak

Lübnan merkezli El Mayadin Medya Ağı'nın İsrail'deki ve işgal altındaki Filistin'deki faaliyetleri İsrail savaş kabinesinin kararıyla yasaklandı.

İsrail hükümeti El Mayadin'in yayınlarını "ulusal güvenliğe tehdit" diye niteleyerek yasakladı.

Buna göre El Mayadin'in çevrimiçi faaliyetleri engellenecek ve yayın ekipmanlarına el konulacak.

İsrail hükümetinin kararı doğrultusunda El Mayadin TV kanalının Arapça, İngilizce ve İspanyolca yayın yaptığı üç internet sitesine erişim de engellenecek.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Ömer Nazzal, İsrail'in bu kararına tepki gösterdi ve "özgürlüğün sesleri"nin susturulamayacağını belirtti.