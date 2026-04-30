İsrail'den Küresel Sumud Filosu hakkında açıklama: 'Aktivistler Yunanistan'a teslim edilecek'

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Girit Adası açıklarında İsrail ordusu tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu’na dair açıklama yaptı. Saar, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.