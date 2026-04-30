İsrail'den Küresel Sumud Filosu hakkında açıklama: 'Aktivistler Yunanistan'a teslim edilecek'
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 30.04.2026 , 21:16
Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nun dün gece Girit Adası açıklarında İsrail donanmasınca saldırıya uğradı.
Yunanistan kara sularının birkaç mil açığında gerçekleştirilen saldırıda, 21 tekne İsrail ordusu tarafından alıkonuldu.
Saldırıya ilişkin açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoydukları aktivistlere dair açıklama yaptı.
Saar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.
Saar, "Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı" Yunanistan hükümetine teşekkür etti.
Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu Barcelona'dan yola çıkmıştı
İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasadışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde de İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında yasadışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.
Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcı bulunuyor. Katılımcılar arasında 31 de Türk aktivist var.
