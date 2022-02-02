İsrail’den 'İran nükleer tesislerini vurma' tatbikatı

İsrail Akdeniz’de düzenlediği askeri tatbikatta İran’ın nükleer tesislerini hedef alacağı olası bir saldırının simülasyonunu gerçekleştirdi.

İsrailli menşeli KAN'ın haberine göre, ABD'li bir askeri yetkili de onlarca savaş uçağının yer aldığı tatbikatı gözlemledi.

Bugün çıkan haberde tatbikatın Ocak ayı ortasında gizli bir şekilde düzenlendiği belirtilirken tatbikatta İran'ın nükleer tesislerine saldırı senaryosunun yanı sıra havada yakıt ikmali, uçaksavar mühimmatlarına cevap verme ve uzun menzilli saldırılar da dahil olmak üzere çok sayıda senaryo test edildi.

Tatbikatı gözlemleyen ABD Hava Kuvvetleri subayının adı açıklanmazken haberde yetkilinin varlığının bu tür bir tatbikat için olağandışı olduğu kaydedildi.

'İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için en kötü senaryoya hazırlık'

Reuters'a konuşan göre üst düzey bir ABD'li yetkili, söz konusu tatbikatın Aralık ayında ABD askeri yetkilileri ile İsrail Savunma Bakanı Binyamin Gantz arasında benzer tatbikatların tartışıldığı bir toplantının ardından geldiğini söyledi.

Yetkili tatbikat hakkında ayrıntı vermeyi reddederken, tatbikatın "diplomasinin başarısız olması durumunda İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için en kötü senaryoya hazırlık" olduğunu söyledi.

Dün erken saatlerde İsrail ordusu, 60 müttefik ülkeden 50 gemi ve 9 bin askerin katılacağı ABD güdümündeki devasa Uluslararası Deniz Tatbikatı'na katılacağını duyurdu. Bu hafta başlarında başlatılan 18 günlük tatbikat, Kızıldeniz’in Bahreyn kıyılarında, ABD’nin 5. Filosunun karargahı yakınında yapılıyor.

İsrail Başbakanı: Lazer savunma sistemini bir yıla denemeye başlayacağız

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, “lazer savunma sistemi”nin bir yıl içerisinde denemeye hazır olacağını söyledi.

İsrail, Demir Kubbe için topladığı bütçenin büyük kısmını geçen yıl harcamış ve Washington'dan ek silahlar talep etmişti.

Bennet yeni dördüncü bir savunma katmanının getirilmesinin arkasındaki temel mantığın Filistinli direniş gruplarından gelecek saldırıları “daha düşük maliyetle” geri püskürtme daha ucuz hale getirmek olduğunu savundu.

Bennet, yeni savunma katmanıyla İsrail’i füzelerden, roketlerden ve İHA'lardan koruyacak bir lazer duvarıyla çevrelemiş olacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, "Birkaç dolara mâl olan bir elektrik darbesiyle bir füze veya roketi durdurabilirsek, İran'ın kurduğu ateş çemberini esasen etkisiz hale getirmiş olacağız. Denklem bozulacak, onlar daha çok yatırım yapacak ve biz az yatırım yapacağız" dedi.

2021'nin Mayıs ayında Doğu Kudüs'te Filistinlilerin öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme olarak Filistinli direniş grupları roket saldırıları düzenlemişti. Tel Aviv, Demir Kubbe kısa menzilli hava savunma sisteminin, yüzlerce roketin çoğunu püskürtmeyi başardığı açıklamıştı. İki haftalık ağır İsrail bombardımanı karşılığında atılan füzeler, Tel Aviv'in Demir Kubbe mühimmat stokunu önemli ölçüde zedelemişti.