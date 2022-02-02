ABD BAE'ye savaş gemisi ve jet yolluyor

ABD'den yapılan açıklamaya göre Washington Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) askeri destek olarak bir güdümlü füze destroyeri ve savaş uçakları konuşlandıracak. Söz konusu adımın gerekçesi olarak Yemen'deki kuvvetlerinin BAE'ye karşı yürüttüğü misilleme saldırıları öne sürüldü.

BAE'deki ABD büyükelçiliği, konuşlandırmanın "BAE'ye mevcut tehdide karşı yardımcı olacağını" söyledi.

Hareket ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nahyan arasındaki telefon görüşmesinden sonra geldi.

Dün Yemenli Ensar Allah (Husiler) hareketi, BAE'nin Yemen'in güneyindeki Şabva eyaletindeki işgal karargahına balistik füzeyle saldırdığını açıklamıştı.

Ocak ayının başından bu yana, Husiler BAE işgal güçlerinin yanı sıra Emirlikler sınırlarına da birkaç saldırı gerçekleştirdi.

Husiler Ocak ayının başlarında, yeni bir havaalanının şantiyesi ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin depolarının yakınındaki yakıt tankerlerini vurmuştu.

Husiler saldırılarının BAE'nin Yemen'deki işgale karışmasına misilleme olarak başlatıldığını söylüyor. BAE Yemen'e karşı düzenlediği son hava saldırısında bir füze üssünü vurduğunu açıklamıştı. Ancak "füze üssü" olduğu iddia edilen yerin aslında bir asfalt fabrikası olduğu ortaya çıkmıştı.

Yemen'de BAE ve Suudilerin başlattığı işgal nedeniyle 16 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken, milyonlarca kişiyse kıtlığın eşiğinde bulunuyor. Ülkeyi tamamen ambargo altına alan Suudi ve BAE güçleri Yemen'in gıda veya ilaç almasını engellemeye devam ediyor. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda. BM, Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.