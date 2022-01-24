BAE Yemen'de asfalt fabrikasını bombaladı, 'füze üssü vurduk' dedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Yemen'deki yürüttükleri işgal koalisyonuyla birlikte F-16'larla bir "füze rampasını vurduğunu" açıkladı. BAE'nin söz konusu bombardımanı Yemen kuvvetlerinin sabah gerçekleştirdiği BAE askeri üslerini hedef alan saldırısını takiben geldi.

Ancak BAE'nin "füze tampası" diyerek El Cevf'te bombaladığı noktanın asfalt fabrikası olduğu ortaya çıktı.

Yemen menşeli Al Masirah'ın haberine göre BAE'nin saldırısında fabrikada çalışan en az 4 işçi yaşamını yitirirken 2 işçiyse yaralandı.

Sabah saatlerinde Yemen kuvvetleri BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan bir askeri üsse dönük füze saldırısı gerçekleştirmiş, BAE tarafıysa iki füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Ocak ayının başlarında, birkaç Husi insansız hava aracı, yeni bir havaalanının şantiyesi ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin depolarının yakınındaki yakıt tankerleri de dahil olmak üzere BAE başkentini hedef aldı. Yemen kuvvetleri saldırıların BAE'nin Yemen'deki süren işgaline yanıt olduğunu belirtiyor.

Yemen'de BAE ve Suudilerin başlattığı işgal nedeniyle 16 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken ve milyonlarca kişiyse kıtlığın eşiğinde bulunuyor. Ülkeyi tamamen ambargo altına alan Suudi ve BAE güçleri Yemen'in gıda veya ilaç almasını engellemeye devam ediyor. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda. BM, Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.