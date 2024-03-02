İsrail'den hastane yakınına saldırı: Toplam can kaybı 30 bin 320'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 148 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye çıktığı aktarıldı. Toplam yaralı sayısının 71 bin 533'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.
Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında bulunan Refah kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Doğum Hastanesinin kapısı yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ikisi sağlık personeli olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.
Mısır ve ABD, Gazze'ye havadan yardım bıraktı
Bölgenin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırılmaya çalışılıyor. ABD'nin de bölgeye havadan yardım göndereceğini açıklamasının ardından Mısır, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere havadan yeni insani yardımlar atıldığını duyurdu. (AA)