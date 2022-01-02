İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.
İHA'da yer alan habere göre, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Turgut Yıldız
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hasibe Çelebi - Beyoğlu KDK
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsrail’den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.
Haber Merkezi
İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.
İHA'da yer alan habere göre, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.