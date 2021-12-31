İsrail ile ABD arasında 3,1 milyar dolarlık savunma anlaşması: Saldırı hazırlığı iddiası

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ile 3,1 milyar dolarlık savunma anlaşması yapıldığını duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 adet Lockheed Martin CH-53K helikopteri ve iki adet Boeing KC-46 tanker uçağı almak için ABD ile 3,1 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Salı günü imzalandığı belirtilen anlaşma, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini arttırma amacı doğrultusunda 6 ilave helikopter satın alma opsiyonunu da içeriyor.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ilk helikopterlerin İsrail'e 2026'da ulaşacağı duyurulurken, Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Tuğgeneral Şimon Tsentsiper ise yakıt ikmali için kullanılacak tanker uçaklarının 2025'ten önce teslim edilemeyeceğini ifade etti.

Tuğgeneral Tsentsiper ayrıca, İsrail'in tanker uçaklarının teslimatını öne çekmeye çalıştığını söyleyerek, anlaşma sonunda aldıkları Boeing KC-46 tanker uçağı sayısını dörde çıkarmayı planladıklarını aktardı.

Yine İran'ı hedef alan haberler

Öte yandan İsrail medyası, tanker uçakları alımının “İran'ın nükleer tesislerine düzenlenecek bir hava saldırısında” uzun menzillerde operasyon düzenlenebilmesi için hayati önem taşıyacağı yönünde iddialarda bulundu.