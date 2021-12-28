İsrail: Nükleer Anlaşma'ya karşı değiliz, ama İran'a karşı daha sert konumlanmalı

İran'la ABD arasında Nükleer Anlaşma'ya dönülmesine ilişkin dolaylı olarak yapılan Viyana görüşmeleri pazartesi günü devam ederken, İsrail'den nükleer anlaşmaya ilişkin açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'la nükleer anlaşmaya "otomatik olarak" karşı olmadıklarını, ancak anlaşma tarafı olan Batı ülkelerinin "daha kararlı" bir pozisyon alması gerektiğini söyledi.

İsrail Ordusu Radyosu'na söyleşi veren Bennett, "İsrail daha sonuç odaklı bir yaklaşım tercih ediyor. Tabii ki daha iyi bir anlaşma olabilir. Parametreleri biliyoruz. Mevcut dinamiklerde bunun olması bekleniyor mu? Hayır. Çünkü çok daha kararlı bir pozisyon almak gerekiyor. İran çok zayıf bir elle müzakere ediyor. Ancak ne yazık ki dünya, İran'ın sanki güçlü bir konumu varmış gibi davranıyor" dedi.

İran: Viyana görüşmeleri doğru yönde gidiyor

Viyana görüşmelerine ilişkin İran'dan da bugün açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmelerin doğru yönde gittiğini ve tarafların "iyi niyet" ve "ciddiyet" göstermesi durumunda anlaşma sağlamanın mümkün olduğunu söyledi.