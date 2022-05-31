İsrail'den 100'den fazla vatandaşına telefon: İran'ın hedefindesiniz, Türkiye'yi derhal terk edin

İran'da 22 Mayıs'ta başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Albayı Seyyad Hodayi'nin suikasta uğramasının sorumlusu olduğunu ABD'ye ilettiği basına sızan İsrail, 100'den fazla vatandaşına 'hemen Türkiye'den ayrılmaları' yönünde uyarı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, önce İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye ve çevre ülkelerdeki 'İranlı terörist ajanlardan' İsraillilere yönelik somut bir tehdit olduğunu söyleyerek Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.

Ardından İsrail televizyon kanalları, İsrail güvenlik yetkililerinin Türkiye'deki 100'den fazla İsrail vatandaşını telefonla arayıp 'İran'ın hedefinde' oldukları konusunda doğrudan uyardığını ve geri dönmelerini istediğini duyurdu.

Kanal 12'nin kaynak açıklamadığı haberinde "İran'ın Türkiye'deki İsraillilere saldırma tehdidi somut ve acil… Belli ki şu anda harekete geçmeyi planlayan bir [İranlı] altyapı var" denildi.

Haberde 'Mossad'ın İran'ın dünya çapında üst düzey İsrailli kişilikleri ve İsrailli patronları hedef alma çabalarını engellediği, bu başarısızlıklardan sonra İran'ın hedefini Türkiye'deki sıradan İsraillilere doğru genişlettiği' iddiasına yer verildi.

Kan TV de 'İsrail'in İran'ın Türkiye'deki sıradan İsrailli turistleri hedef almakta olduğundan korktuğu' iddiasında bulundu.