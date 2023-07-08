İsrail'de yargı reformu krizi: 27. haftada yüz binlerce kişi sokağa indi

Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 27’inci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde çok fazla noktadaki gösterilere 100 binden fazla İsrailli katıldı.

Netanyahu karşıtı protesto hareketi, Tel Aviv’deki protestoya yaklaşık 180 bin göstericinin katıldığını açıkladı.

İsrail bayraklarıyla sık sık “demokrasi” sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı. Göstericiler, “Diren. En önemlisi korkusuz olmak” yazılı dev pankart açtı.

Tel Aviv’deki bazı İsrail işgali karşıtı protestocular da İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Cenin’e düzenlediği saldırı aleyhine slogan attı, “İşgalle demokrasi olmaz” ve “Filistinlilerin hayatı önemlidir” yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail polisi Tel Aviv'de göstericilere karşı tazyikli su ve güç kullandı. Bazı caddelerde de polis göstericilere atlı birliklerle müdahale etti.

Krize neden olan yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu”, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

İktidar, Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak bir yasa tasarısını bu hafta komisyondan geçirdi. (AA)