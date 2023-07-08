Sudan’da hava saldırısı: En az 20 ölü

Sudan’da, savaş uçaklarının başkentin batısındaki Umdurman’ın Darüsselam Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada Umdurman’da düzenlediği operasyonda bir grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubunun öldürüldüğü ve savaş gereçlerinin imha edildiği belirtildi.

HDK: En az 31 kişi öldü

HDK’dean yapılan açıklamada ise ordunun Umdurman’da gerçekleştirdiği saldırıda en az 31 kişinin öldüğü ve onlarca sivilin yaralandığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde ordu ile HDK atasında ülkenin orta kesimindeki başkent Hartum, Bahri ve Umdurman kentlerinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. (AA)