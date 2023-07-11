İsrail'de yargı düzenlemesi meclisten ilk onayı aldı: Halk sokaklara indi

İsrail hükümetinin, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını Meclisteki birinci oylamadan geçirmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenleniyor.

Binlerce kişi, ellerinde İsrail bayraklarıyla Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Petah Tikva, Ramat Gan, Birussebi gibi kentlerde sokağa çıktı, yolları ve ana arterleri trafiğe kapattı.

Eylemcilere tazyikli su ile saldıran polis, 'kamu düzenini bozdukları' iddiasıyla 24 kişiyi gözaltına aldı.

İşçiler genel grev istiyor

İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut'un Tel Aviv'deki genel merkezinin önünde toplanan yüzlerce gösterici ise sendikaya genel grev ilan etmesi için çağrı yaptı.

Protestocu gruplardan yapılan yazılı açıklamada, "Bizler, hükümetin darbesine karşı çıkan İsrail vatandaşları, ülkedeki en büyük işçi örgütü Histadrut'u hükümet diktatörce yasalar çıkarırken buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz. Demokrasiye verilen bu zarar, hızlı bir şekilde İsrail'deki işçilerin haklarına da zarar verecektir" ifadelerine yer verildi.

İsrail kamuoyunda tartışılan yasa tasarısındaki maddenin yürürlüğe girmesi için Mecliste üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

Düzenlemede neler var?

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke genelinde kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. (AA)