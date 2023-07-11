TKP: NATO ile mücadele ertelenemez

Türkiye Komünist Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından bir açıklama yayınladı.

İsveç’in NATO üyeliğine kayıtsız kalınmasının beklenmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Geniş bir alanda varlık gösteren daha güçlenmiş bir NATO en başta NATO üyesi ülkelerin emekçilerinin sindirilmesi için daha fazla saldırı anlamına geliyor" denildi.

NATO'nun tüm dünya halklarını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "NATO genişler, ülkemizdeki tüm düzen siyaseti aktörleri NATO destekçisi bir konuma yerleşerek bu genişlemeye alan açarken NATO’culuğun meşruiyet kazanmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Dünyanın en büyük terör örgütü NATO’nun bir ülkeyi daha içine alarak genişlemesi artık an meselesi.

İsveç’in NATO üyeliğine kayıtsız kalmamız beklenemez. İlgimiz, kendi ülkemizin iktidarının başka ülkelerin halklarının başına çorap örülmesindeki rolüne karşı mücadele sorumluluğumuzdan gelmiyor yalnızca.

Kayıtsız kalamayız çünkü NATO hangi coğrafyaya doğru genişlerse genişlesin daha geniş bir alanda varlık gösteren daha güçlenmiş bir NATO en başta NATO üyesi ülkelerin emekçilerinin sindirilmesi için daha fazla saldırı anlamına geliyor. Ve de tüm dünyada artan bir savaş tehdidi.

Erdoğan’ın İsveç’in üyeliğinin meclisten onaylanarak geçeceği yönünde verdiği teminatın dayanaklarını ise merak etmiyoruz. Türkiye tarihinin en karşı devrimci meclisi demiştik… Sonucuna şaşırmayacağız.

Fakat artan sorumluluğumuzun gereğini yerine getireceğiz. Varlığıyla tüm dünya halklarını tehdit eden NATO genişler, ülkemizdeki tüm düzen siyaseti aktörleri NATO destekçisi bir konuma yerleşerek bu genişlemeye alan açarken NATO’culuğun meşruiyet kazanmasına izin vermeyeceğiz. Bu topraklarda kökleri sanıldığından daha sağlam olan emperyalizm ve NATO karşıtılığını hatırlatmaya ve teslim alınmaya çalışılan bu direncin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ertelemeden. Çünkü eşitlikçi, bağımsız ve laik bir ülkeyi kurmaya olan ihtiyacımız ne kadar güncelse NATO’nun tüm üsleri ve askerleriyle ülkemizden sökülüp atılması zorunluluğu da kadar günceldir."