İsrail'de aşırı sağcı hükümetin ilk icraatı 'yerleşimci yasası'nı geçirmek oldu

İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 120 milletvekilinden 58'inin Batı Şeria’da yaşayan İsrailliler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan yasa tasarısını onayladığı, 13'ünün aleyhte oy kullandığı belirtildi.

Tasarının ikinci ve üçüncü oylama için Meclis'teki Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu'na yönlendirildiği ifade edildi.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Meclis oturumunda yasa tasarısını sunarken, "Bu yasaya 24. Meclisi feshetme yasası diyebilirsiniz. Bu, hükümetin sunduğu ilk yasadır" dedi. Yapılan oturumda konuşan Arap Milletvekili Ayide Tuma Süleyman, "yasa ile Filistin topraklarında işgalin devamlılığını sağlama ve işgal altındaki topraklarda bir sömürge rejimi kurmanın hedeflendiğini" söyledi.

İsrail Parlamentosu, Haziran 2022'de ceza kanununun Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşları için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin temmuz sonrasına uzatılmasına ilişkin yasa tasarısı, Meclis'ten geçmemiş, önceki İsrail hükümetinin düşmesine yol açmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da yürürlükte olan "Yahudi yerleşimci yasası", bölgedeki yaklaşık yarım milyon yahudinin İsrail vatandaşı olarak görülmesini sağlıyor. Söz konusu "yerleşimci yasası", Batı Şeria'da yaşayan İsraillilerin, aynı bölgedeki Filistinlilerin aksine İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanması, sosyal güvenlik sisteminden faydalanması gibi ayrıcalıkları sağlayan olağanüstü halin düzenli olarak 5 yılda bir uzatılmasını öngörüyor.

İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor. (AA)